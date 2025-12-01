HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Cháy lớn tại Đà Nẵng, cột khói cuồn cuộn sau Bệnh viện Hòa Vang

HẢI ĐỊNH |

Một đám cháy dữ dội bùng lên tại bãi xe tải gần Quốc lộ 14B, khiến lực lượng chức năng phải huy động hàng chục phương tiện và robot chữa cháy.

Cuối giờ chiều 1-12, lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng đang nỗ lực dập một đám cháy lớn tại bãi xe ô tô tải gần đường Quốc lộ 14B, phía sau Bệnh viện Đa khoa Hòa Vang (xã Bà Nà, TP Đà Nẵng).

Cháy lớn tại Đà Nẵng , cột khói cuồn cuộn sau Bệnh viện hòa vang - Ảnh 1.

Khói lửa dày đặc tại hiện trường vụ cháy

Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 13 giờ cùng ngày, lửa bốc lên tại khu vực xe tải, xe bồn chở hàng hóa đang đậu đỗ trong bãi.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng lập tức điều động hàng chục xe chuyên dụng, robot chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường.

Cháy lớn tại Đà Nẵng , cột khói cuồn cuộn sau Bệnh viện hòa vang - Ảnh 2.

Cột khói đen bốc cao hàng chục mét

Cháy lớn tại Đà Nẵng , cột khói cuồn cuộn sau Bệnh viện hòa vang - Ảnh 3.

Cháy lớn tại Đà Nẵng , cột khói cuồn cuộn sau Bệnh viện hòa vang - Ảnh 4.

Cháy lớn tại Đà Nẵng , cột khói cuồn cuộn sau Bệnh viện hòa vang - Ảnh 5.

Hiện trường vụ cháy

Tại hiện trường, lực lượng chữa cháy liên tục phun nước dập lửa nhưng ngọn lửa vẫn diễn tiến rất phức tạp. Lửa bén vào các xe chở hàng hóa nên bùng phát dữ dội.

Nhiều nhân chứng cho biết thậm chí còn nghe tiếng nổ lớn. Đến 15 giờ cùng ngày, đám cháy vẫn đang diễn biến phức tạp.

Thông tin cụ thể về vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

