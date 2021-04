Cháy lớn tại Công ty TNHH Doosan ở Hải Dương

Theo thông tin ban đầu, nhân viên trực của công ty phát hiện vụ cháy tại phòng sản xuất thiết bị bảng mạch, sau đó ngọn lửa nhanh chóng lan ra toàn khu xưởng với diện tích khoảng 9.000 m2.

Đám cháy tại Công ty TNHH DOOSAN được phát hiện vào khoảng 16h chiều nay (25/4).

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Hải Dương đã huy động 7 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ khẩn trương đến hiện trường để dập lửa.

Công ty Cổ phần Đại An (doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Đại An và Đại An mở rộng) cũng cùng một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh huy động lực lượng chữa cháy tại chỗ, phối hợp với cơ quan chức năng để dập lửa. Đến khoảng 19h 30 phút cùng ngày, ngọn lửa đã cơ bản được khống chế.



Cột khói đen dày đặc bốc lên tại khu vực hỏa hoạn



Do hôm nay là ngày nghỉ, công nhân không làm việc nên không vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Hiện lực lượng chức năng đang triển khai các biện pháp để phòng chống ngọn lửa bùng phát trở lại và khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, Công ty TNHH Doosan là doanh nghiệp có vốn đầu tư của Hàn Quốc và chuyên sản xuất dây, cáp điện và các thiết bị điện tử khác./.