Cháy lớn tại chung cư cao tầng ở Hà Nội

Minh Trang (tổng hợp) |

Trưa 15/12, căn hộ tầng 12A tòa CT8B chung cư Đại Thanh (xã Đại Thanh) bốc cháy, khói đen cuồn cuộn, lửa lan ra ban công khiến hàng trăm cư dân hoảng loạn sơ tán.

Cháy chung cư Hà Nội: Hàng trăm cư dân hoảng loạn sơ tán khi lửa bùng phát - Ảnh 1.

Cột khói đen ngòm bốc lên từ đám cháy (Ảnh cắt từ clip)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h37 ngày 15/12, tại một căn hộ chung cư ở tầng 12 tòa CT8B, chung cư Đại Thanh (TP Hà Nội) xảy ra hỏa hoạn.

Sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

Thời điểm xảy ra hoả hoạn, hàng trăm cư dân di chuyển khẩn cấp xuống sảnh và thoát ra ngoài bằng cầu thang bộ. Một nhân chứng cho biết hệ thống báo cháy không hoạt động, chỉ đến khi ngửi thấy mùi khét mới mở cửa và phát hiện khói phun dày đặc từ căn hộ cháy ra hành lang.

Bên trong căn hộ xảy ra cháy không có người. Căn hộ rộng hơn 40 m2, thuộc sở hữu của một cặp vợ chồng trẻ đang đi làm và họ chỉ biết sự việc khi được người dân thông báo.

Cháy chung cư Hà Nội: Hàng trăm cư dân hoảng loạn sơ tán khi lửa bùng phát - Ảnh 2.

Theo hình ảnh từ clip đăng tải trên mạng xã hội, thời điểm xảy ra cháy, ngọn lửa cùng khói đen bốc lên ngùn ngụt từ phía ban công của căn hộ chung cư. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Đến khoảng 12h20, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng nhiều đồ đạc trong căn hộ bị thiêu rụi.

Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng làm rõ.

