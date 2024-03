Cháy lớn ở nhà xưởng đang bị đình chỉ hoạt động

Đến tối 31-3, lực lượng PCCC & CNCH, Công an TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương vẫn đang nỗ lực dập tắt vụ cháy tại một nhà xưởng trên địa bàn.

Nhà xưởng bị cháy rụi

Theo đó, vào lúc 17 giờ 10 phút, lực lượng PCCC & CNCH - Công an TP Tân Uyên nhận tin báo cháy xảy ra tại nhà xưởng cho thuê bà B.T.N.T.

Diện tích nhà xưởng cho thuê khoảng 3.200 m²; trong đó, diện tích cháy khoảng 300 m²; chất cháy chủ yếu là vải, sợi, chỉ.

Công an TP Tân Uyên đã điều 2 xe chữa cháy cùng 10 cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy.

Lực lượng PCCC & CNCH đã khống chế được lửa

Vụ cháy không có thiệt hại về người, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại.

Một lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an tỉnh Bình Dương, thông tin nhà xưởng cho thuê của bà B.T.N.T đã bị Công an TP Tân Uyên đình chỉ hoạt động theo quy định do vi phạm quy định an toàn về PCCC.