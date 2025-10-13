HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Cháy lớn nhà xưởng ở Hà Nội, máy xúc phá tường để dập lửa

Viên Minh/VTC News |

Lửa bùng phát dữ dội tại nhà xưởng trên đường Nguyễn Khoái (Hà Nội) tối 12/10, lực lượng cứu hỏa phải dùng máy xúc phá tường để tiếp cận sâu bên trong.

Khoảng 21h ngày 12/10, người dân sinh sống quanh khu vực đường Nguyễn Khoái (phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) thấy khói lửa bốc lên dữ dội từ một khu nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông.

Theo nhân chứng, đám cháy xuất phát từ khu sản xuất đồ bảo hộ, sau đó lan nhanh khiến lửa bao trùm toàn bộ nhà xưởng. Cột khói đen đặc cuồn cuộn bốc cao, nhìn rõ từ xa. Nhiều người dân hốt hoảng di chuyển đồ đạc, tránh nguy cơ cháy lan sang khu dân cư liền kề.

Cháy lớn nhà xưởng ở Hà Nội, máy xúc phá tường để dập lửa- Ảnh 1.

Khu vực nơi xảy ra vụ hoả hoạn. (Ảnh: Đ.T.)

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ điều nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường. Khu vực quanh xưởng được phong tỏa để đảm bảo an toàn và tạo điều kiện cho công tác cứu hỏa.

Do vật liệu trong xưởng thuộc loại dễ cháy, ngọn lửa bùng phát mạnh, việc cứu hỏa gặp nhiều khó khăn. Máy xúc được huy động tới để phá dỡ một phần tường, giúp lực lượng chức năng tiếp cận sâu bên trong khu vực cháy.

Đến khoảng 22h45, khói đen vẫn bốc cao trên khu vực nhà xưởng, lực lượng chữa cháy tiếp tục phun nước làm mát, ngăn cháy lan. Toàn bộ khu vực đường Nguyễn Khoái bị bao phủ bởi mùi khét nồng nặc và lớp khói dày.

Hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Vụ cháy 5 người tử vong ở Hà Nội: Hàng xóm nghe tiếng kêu cứu mà không làm được gìVụ cháy 5 người tử vong ở Hà Nội: Hàng xóm nghe tiếng kêu cứu mà không làm được gì

Lực lượng chữa cháy phải sử dụng thiết bị bình thở chuyên dùng tiến sâu vào khu vực cháy, triển khai công tác tìm kiếm các nạn nhân trong vụ cháy nhà.

