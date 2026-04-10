Cháy lớn kèm nhiều tiếng nổ tại công ty sơn ở TPHCM

Nguyễn Dũng |

Tối 9/4, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại công ty sản xuất sơn trên địa bàn phường Long Nguyên, TPHCM, khiến nhiều người dân trong khu vực hoảng sợ.

Thông tin ban đầu, khoảng hơn 20h cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội trong khuôn viên nhà xưởng. Do bên trong chứa nhiều nguyên vật liệu dễ cháy như sơn và dung môi nên đám cháy nhanh chóng lan rộng, tạo cột lửa và khói đen bốc cao hàng chục mét. Nhiều tiếng nổ lớn phát ra liên tục từ bên trong khiến tình hình càng thêm căng thẳng.

Người dân địa phương và công nhân đã sử dụng phương tiện tại chỗ để dập lửa nhưng không hiệu quả. Lo ngại cháy lan, nhiều hộ dân quanh hiện trường khẩn trương di chuyển tài sản ra ngoài và chủ động phun nước làm mát khu vực xung quanh.

Hình ảnh lửa cháy đỏ rực bao trùm cả khu vực lớn.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 31 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai nhiều mũi tiếp cận, phun nước áp lực cao để khống chế ngọn lửa và ngăn cháy lan sang khu dân cư.

Tại hiện trường, lửa bao trùm gần như toàn bộ khu nhà xưởng rộng gần 1.000 m², khói đen phủ kín cả khu vực. Lực lượng chức năng đồng thời phong tỏa, đảm bảo an ninh trật tự, không để người hiếu kỳ tiếp cận khu vực nguy hiểm.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo phường Long Nguyên xác nhận có vụ cháy lớn trên địa bàn và lực lượng chức năng đang tích cực dập lửa.

Đến 22 giờ cùng ngày, công tác chữa cháy vẫn đang được khẩn trương triển khai. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn và thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM

Cảnh "mưa tên lửa" Israel gửi xuống Lebanon: Hơn 250 người chết, Iran lập tức đe dọa trả đũa

