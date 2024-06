Vườn Quốc gia Tràm Chim cháy lớn, công an điều tra dấu hiệu 'người xâm nhập trái phép'

Vườn quốc gia Tràm Chim cháy lớn

Theo VTV24, trưa 11/6, Vườn quốc gia Tràm Chim (huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) xảy ra cháy lớn. Theo thông tin ban đầu, đám cháy phát ra từ khu A1 rừng tràm với cột khói cao hàng trăm mét, thiêu rụi nhiều diện tích cây ăn trái và rừng tràm, uy hiếp nhà dân. Khói mù mịt tràn ra đường kèm theo bụi than che khuất tầm nhìn trên tỉnh lộ, nhiều ô tô phải dừng lại.

Tỉnh Đồng Tháp đã huy động nhiều lực lượng tích cực bơm nước dập tắt đám cháy. Chính quyền cũng đưa ra phương án xấu nhất sẽ di dời người dân, nhất là trẻ nhỏ ra khỏi khu vực cháy.

Trưa 11/6, Vườn quốc gia Tràm Chim (huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) xảy ra cháy lớn. (Ảnh: Tạp Chí Điện Tử Thiên Nhiên Và Môi Trường)

Theo ước tính, tổng diện tích đám cháy hơn 20 ha, trong đó 18,2 ha cháy dưới tán rừng tràm và 1,84 ha đồng cỏ. Thiệt hại về tài sản, có 5 xe mô tô và 14 triệu đồng tiền mặt của lực lượng tham gia chữa cháy. Đến khoảng 16h30 phút cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế, không còn khả năng cháy lan.

Chia sẻ cùng báo Lao động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phước Thiện cho biết đám cháy ở phân khu A1, Vườn quốc gia Tràm Chim hiện đã được dập tắt. Theo nhận định, nguyên nhân ban đầu do có người xâm nhập trái phép dùng lửa bất cẩn gây ra.

Đại tá Bùi Bé Năm - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp - thông tin, đến hết ngày 12/6, lực lượng Công an đảm bảo túc trực tại hiện trường, cho đến không còn tái cháy mới rút phương tiện và nhân sự. Với nhận định ban đầu cháy do con người gây ra, Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Vườn quốc gia Tràm Chim có gì đặc biệt?

Vườn quốc gia Tràm Chim là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Đồng Tháp. Theo trang Cổng thông tin du lịch Đồng Tháp, Vườn quốc gia Tràm Chim nằm giữa các xã: Phú Đức, Phú Hiệp, Phú Thọ, Tân Công Sính, Phú Thành A và thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông cách thành phố Cao Lãnh 40km. Nó rộng gần 7.500 ha, là nơi bảo tồn đầy đủ hệ sinh thái của vùng đất ngập nước.

Vườn quốc gia Tràm Chim là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Đồng Tháp. (Ảnh: Du lịch Miền Tây)

Vườn quốc gia Tràm Chim có thảm thực vật phong phú với hơn 130 loài thực vật bậc cao, với 6 kiểu quần xã đặc trưng: quần xã sen, lúa trời, năng, mồm mốc, cỏ ống và quần xã rừng tràm. Hệ chim nước có 231 loài, thuộc 25 chi, 49 họ. Trong đó, có 88% được tìm thấy vào mùa khô, chiếm ¼ tổng số các loài chim tìm thấy ở Việt Nam; có nhiều loài chim quí hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và IUCN như: Cốc đế, giang sen, già sói... và đặc biệt là sếu đầu đỏ đang được thế giới bảo vệ. Thủy sản có 150 loài cá nước ngọt, các loài cá nằm trong Sách đỏ Việt Nam như: cá còm, cá mang rổ, cá duồng, cá hô; 191 loài thực vật, hệ thủy sinh vật đa dạng, phong phú với gần 180 loài tảo, 110 loài thực vật nổi, 26 loài thực vật đáy, gần 350 loài phiêu sinh thực vật, 34 loài bò sát lưỡng cư...

Vườn quốc gia Tràm Chim không chỉ nổi tiếng với hệ sinh thái động thực vật phong phú mà còn sở hữu một hệ thống kênh ngòi, sông hồ vô cùng trù phú, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của hệ cá đặc biệt. Số lượng cá trong vườn quốc gia này không chỉ đóng vai trò là nguồn thức ăn phong phú cho các loài chim, mà còn đóng vai trò quan trọng trong cân bằng sinh thái.

Năm 2012, Tràm Chim được công nhận khu Ramsar (vùng đất ngập nước có tầm quan trọng mang tính quốc tế) thứ 2.000 của thế giới, thứ tư của Việt Nam.

Vườn quốc gia Tràm Chim được công nhận khu Ramsar thứ 2.000 của thế giới, thứ tư của Việt Nam. (Ảnh: Infonet)

Đặc biệt, vào mùa nước nổi, Vườn quốc gia Tràm Chim khiến du khách bất ngờ bởi khung cảnh thần tiên của nước và cây xanh. Những cánh đồng hoa sen, hoa súng nở rực rỡ kết hợp cùng sự phong phú của các loài chim đã tạo nên một bức tranh sống động và hấp dẫn.

Hàng năm Vườn quốc gia Tràm Chim và địa bàn vùng đệm có mùa nước nổi kéo dài khoảng 4 tháng (tháng 7 đến tháng 10 âm lịch). Mùa nước nổi cũng là thời điểm hàng trăm loài chim tập trung sinh sản. Du khách đến sẽ dễ dàng bắt gặp hàng ngàn tổ chim xinh xắn của các loài chim quý. Đây là cơ hội tuyệt vời để khám phá và tận hưởng sự phong phú và đa dạng của thế giới chim trong môi trường tự nhiên tại Tràm Chim.

Ông Ngô Quang Tuyên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp chia sẻ cùng báo Tin tức, Vườn quốc gia Tràm Chim là một trong 7 điểm du lịch trọng điểm trong Đề án phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2015 – 2020 và những năm tiếp theo. Nơi này giống như một Đồng Tháp Mười thu nhỏ cảnh quang hoang sơ, khí hậu mát mẻ, trong lành, đa dạng sinh học động thực vật đặc biệt phong phú, được xem là "lá phổi xanh" của Đồng Tháp Mười, một kho báu, một "viên ngọc xanh" của vùng đồng bằng châu thổ hạ nguồn Mekong.

Vườn quốc gia Tràm Chim giống như một Đồng Tháp Mười thu nhỏ cảnh quang hoang sơ, khí hậu mát mẻ, trong lành. (Ảnh: Vietourist)

Tràm Chim là một trong những Vườn quốc gia có nhiều lợi thế để phát triển du lịch sinh thái. Vì nơi đây còn lưu giữ được gần như nguyên vẹn hệ sinh thái đất ngập nước của vùng Đồng Tháp Mười cổ xưa nói riêng và vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Ngoài ra, những cư dân vùng đệm Vườn quốc gia còn có những nét sinh hoạt, văn hóa mang đậm sắc thái văn hóa của cư dân vùng lũ mà chỉ có vùng Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên mới có được.

Vào mỗi thời điểm trong năm, Vườn quốc gia Tràm Chim sẽ khai thác tour tham quan theo đặc trưng. Trong đó có mùa hoa nhĩ cán tím - hoa của một loại rong sống ở vùng nước ngập nước bắt đầu nở thường cuối tháng 1, đầu tháng 2 và kéo dài khoảng 2 tháng. Nối tiếp là mùa hoa hoàng đầu ấn, một loại hoa đồng nội, nở từ tháng 3 đến tháng 5. Hoa nở vàng rực cả cánh đồng rộng hàng chục hecta, từ 10h đến 13h trưa. Mùa hoa nở, nơi đây thu hút rất đông khách du lịch.

Tổng hợp