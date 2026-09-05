HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cháy ki-ốt bán rau tại TP.HCM, 1 người tử vong

Lam Yên
|

Vụ cháy ki ốt bán rau xảy ra lúc rạng sáng 5/9 tại phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM khiến người đàn ông tử vong, người vợ bị bỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h sáng 5/9, người dân phát hiện khói lửa ngùn ngụt cuộn lên tại dãy ki-ốt bán rau tại phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM nên đã hô hoán, cùng nhau tìm cách dập lửa.

Một nhân chứng tại hiện trường kể lại: “Thời điểm xảy ra cháy, con gái của gia đình này đã kịp kéo người mẹ ra ngoài trong tình trạng bị bỏng nặng rồi lập tức đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Còn người cha bị kẹt lại bên trong căn ki ốt đang bốc cháy ngùn ngụt”.

Cháy ki - ốt bán rau tại TP . HCM năm 2026 khiến 1 người tử vong và vợ bị bỏng nặng - Ảnh 1.

Hiện trường xảy ra vụ cháy. (Ảnh: CACC)

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai dập lửa. Khi đám cháy được khống chế, lực lượng chức năng phát hiện người đàn ông bên trong ki ốt đã tử vong. Thi thể nạn nhân sau đó được đưa ra ngoài để phục vụ công tác điều tra.

Theo người dân địa phương, gia đình nạn nhân thuê 3 ki ốt liền kề nhau để kinh doanh rau củ quả đã nhiều năm nay. Thời gian gần đây, giữa hai vợ chồng thường xuyên xảy ra cự cãi, mâu thuẫn. Ghi nhận tại hiện trường, ngọn lửa đã thiêu rụi và làm hư hỏng 2 trong số 3 căn ki ốt buôn bán.

Hiện Công an phường Đông Hưng Thuận đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khẩn trương khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ô tô chở 6 người mất lái đâm trạm thu phí cao tốc TPHCM - Trung Lương
Tags

ki ốt

Tp.HCM

phường Đông Hưng Thuận

bỏng nặng

cảnh sát PCCC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

01:29
Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

01:38
Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

01:17
Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

01:19
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

01:23
SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

01:36
Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

02:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại