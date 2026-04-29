Cháy kèm tiếng nổ lớn trong nhà xưởng 7.000 m² ở TPHCM

Video: Cháy dữ dội trong nhà xưởng 7.000 m² ở KCN Tân Bình, TPHCM

Chiều 29-4, một vụ hỏa hoạn lớn bùng phát tại công ty trong KCN Tân Bình (phường Vĩnh Tân, TPHCM), thiêu rụi nhiều tài sản và khiến lực lượng chức năng phải huy động nhiều phương tiện đến dập lửa.

Hỏa hoạn kèm tiếng nổ lớn trong nhà xưởng 7.000 m².

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 14 giờ cùng ngày, lửa bất ngờ bốc lên từ khu vực nhà xưởng trên đường CN9. Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy như gỗ, bao bì…, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bùng phát dữ dội, kèm theo cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Phát hiện vụ việc, công nhân và lực lượng bảo vệ đã sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để khống chế đám cháy nhưng không thành, ngọn lửa tiếp tục lan sang nhiều khu vực bên trong nhà xưởng.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 32 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TPHCM đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Các tổ công tác nhanh chóng triển khai đội hình, sử dụng nhiều lăng phun để tiếp cận, khống chế đám cháy và ngăn chặn cháy lan.

Đến khoảng 15 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Ghi nhận tại hiện trường, khu nhà xưởng có diện tích gần 7.000 m², trong đó khoảng 4.000 m² bị cháy. Nhiều tài sản, cấu kiện bên trong bị thiêu rụi, mái xưởng hư hỏng nặng.

Hiện nguyên nhân vụ cháy cũng như mức độ thiệt hại đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.