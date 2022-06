"Cháy hàng" trên diện rộng, khách đỏ mắt không thể mua được xe máy của Honda

Theo chia sẻ của phía Honda Việt Nam, từ tháng 4 năm nay, doanh nghiệp này phải đối diện với sự sụt giảm sản lượng trung bình của một số mẫu xe tay ga sản xuất trong nước. Theo dự kiến, tháng 5 và tháng 6, một số mẫu giảm gần một nửa so với kế hoạch ban đầu. Nguyên nhân là do tình trạng thiếu linh kiện khiến cho chuỗi cung ứng bị đứt gãy.



Theo khảo sát, trên thị trường, tại nhiều đại lý, các mẫu xe của Honda đã hết hàng. Điều đó khiến cho giá xe tại các đại lý đẩy lên cao, chênh lệch lớn so với giá đề xuất của Honda Việt Nam.

Tại một số đại lý lớn ở Hà Nội tình trạng khan hàng mẫu xe Honda SH xảy ra khá rõ ràng. Nhiều đại lý đã hết hàng chiếc "xe vua" này từ tháng 4. Khách hàng có nhu cầu mua xe đều được hẹn chờ, phía đại lý sẽ liên hệ lại nếu có xe chứ không chốt lịch cụ thể cũng như không nhận cọc của khách.

Để giảm nóng tại thị trường Hà Nội, thậm chí, một số đại lý còn nhập lại hàng từ các tỉnh để bán cho khách.

Hiện, tại, tất cả các phiên bản Honda SH 125/150 đang có sự chênh lệch khá lớn so với giá đề xuất của hãng. Honda SH 125 CBS và SH 125 ABS đang có giá bán lần lượt là 83,2 và 90,5 triệu đồng. Phiên bản SH 150 CBS có giá 98,7 triệu đồng, chênh hơn 10 triệu đồng so với giá đề xuất. Hai phiên bản SH 150 ABS và SH 150 Thể thao lần lượt là 118 và 122 triệu đồng, chênh hơn 20 triệu đồng so với giá bán đề xuất của hãng.

Trong khi đó, tại Tp.HCM, khách cũng đỏ mắt để tìm mua xe. Tại thị trường này, chiếc xe tay ga "quốc dân" Honda Vision và chiếc Honda Lead hiện khá khan hàng. Khách hàng muốn mua xe có thể để lại số điện thoại, sang tháng 7 nếu có hàng thì sẽ được nhân viên báo lại.

Honda Lead được báo giá cho bản Tiêu chuẩn là 51 - 53 triệu đồng, bản cao cấp có giá 57 - 58 triệu đồng và bản đặc biệt 60 - 62 triệu đồng.

Honda Vision bản tiêu chuẩn, cao cấp, đặc biệt của Honda Vision hiện đang lần lượt có giá 44 triệu đồng, 47 triệu đồng, 48 triệu đồng. Phiên bản cao cấp nhất của mẫu xe này là cá tính hiện có giá bán lên tới 53 triệu đồng. Mức chênh giá lên đến 14 - 19 triệu đồng so với giá đề xuất.

Không chỉ có xe chạy xăng, hiện tại, trên thị trường cũng đang xảy ra tình trạng dân buôn gom hàng, hét chênh giá xe máy điện VinFast. Tại nhiều đại lý kinh doanh xe máy điện VinFast, các mẫu xe điện mới ra mắt hầu hết ở tình trạng không sẵn xe giao ngay. Khách muốn mua phải đặt cọc trước và chờ hàng về.

Khi các đại lý chính hãng khan hàng, nhiều đại lý tư nhân đã gom sản phẩm và chào bán với giá chênh lệch khoảng 3 - 5 triệu đồng tùy dòng xe. Tại các đại lý này, khách mua hàng có thể nhận xe luôn không cần chờ đợi.

Theo lý giải của các tư vấn bán hàng, nguyên nhân là do giá xăng trong thời gian qua tăng cao nên nhiều người tiêu dùng đã chuyển hướng sang mua xe điện cho tiết kiệm.

