Cháy garage ô tô, 1 người tử vong

Tuấn Minh |

Do ngọn lửa bất ngờ bùng phát giữa đêm, bao trùm toàn bộ garage ô tô ở Ninh Bình khiến 1 thợ sơn ngủ bên trong không kịp thoát ra ngoài dẫn tới tử vong.

Ngày 20-8, Công an tỉnh Ninh Bình tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân một vụ cháy garage ô tô trên đường Cát Linh, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình khiến một người tử vong.

Cháy garage ô tô ở Ninh Bình khiến 1 người tử vong , điều tra nguyên nhân vụ việc - Ảnh 1.

Garage ô tô ở Ninh Bình xảy ra vụ cháy khiến 1 người tử vong

Trước đó, vào khoảng 1 giờ 40 phút sáng cùng ngày, một garage ô tô trên đường Cát Linh (phường Hoa Lư) bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Người dân sinh sống gần garage ô tô phát hiện sự việc đã hô hoán nhau dập lửa, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Ninh Bình đã huy động cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường tổ chức dập lửa.

Tuy nhiên, vụ cháy xảy ra trong đêm khuya, garage ô tô lại được xây tường bao xung quanh, nhà khung thép bắn tôn nên lực lượng chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Khoảng 1 giờ đồng hồ, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

1 người tử vong trong vụ cháy garage ô tô

Vụ cháy đã khiến anh P.V.H. (ngụ TP Huế), là thợ sơn đang ngủ ở gác xép bên trong. Khi đám cháy bùng phát, anh H. không kịp thoát ra ngoài đã tử vong bên trong; 6 ô tô, nhiều xe máy bị cháy, và nhiều tài sản khác đã bị thiêu rụi.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng làm rõ.

