Chạy đua tháo dỡ 286 linh kiện tàu Orion cho sứ mệnh lịch sử tiếp theo

Phương Anh |

Những tính toán phức tạp nhất về cơ học quỹ đạo sẽ dần được hóa giải với Artemis II để chuẩn bị cho sứ mệnh Artemis III đầy tham vọng.

Các nhà quản lý sứ mệnh thể hiện sự phấn khởi khi nhìn lại cột mốc lịch sử Artemis II, cũng như hiệu suất ấn tượng của con tàu đưa các phi hành gia Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch của NASA và Jeremy Hansen của Cơ quan Vũ trụ Canada bay quanh Mặt trăng.

Tuy nhiên, đây là chuyến bay thử nghiệm và không phải mọi thứ đều hoàn hảo.

Trong buổi họp báo sau sứ mệnh Artemis II, các lãnh đạo NASA đề cập kế hoạch chuẩn bị cho Artemis III với trọng tâm là tận dụng tối đa dữ liệu và kinh nghiệm vừa thu được.

Trước hết, toàn bộ dữ liệu từ Artemis II sẽ được phân tích để hoàn thành báo cáo sơ bộ trong vòng 30 ngày, đồng thời điều tra và khắc phục các vấn đề kỹ thuật như rò rỉ ở hệ thống kiểm soát áp suất, tối ưu lại các cảnh báo hệ thống đẩy và đánh giá kỹ lưỡng hiệu suất tấm khiên nhiệt.

Các nhà quản lý điểm lại một số hạng mục cần được kiểm tra kỹ lưỡng. Ngoài tấm khiên nhiệt, module dịch vụ của tàu Orion cần được thiết kế lại van. Vấn đề liên quan đến nhà vệ sinh trên tàu cũng cần được khắc phục, thời gian để xử lý những vấn đề này là không nhiều.

Song song đó, tàu Orion sẽ được xử lý tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy, bao gồm khử độc hệ thống đẩy và tháo dỡ phần cứng, với kế hoạch tái sử dụng khoảng 286 linh kiện cho các sứ mệnh tiếp theo.

- Ảnh 1.

Buổi họp báo sau khi tàu hạ cánh.

NASA cũng đang hoàn thiện hệ thống ghép nối đã sẵn sàng kiểm định và chuẩn bị tích hợp lên module phi hành đoàn, đồng thời phối hợp với SpaceX và Blue Origin thống nhất tiêu chuẩn kỹ thuật và triển khai các chiến dịch thử nghiệm tàu đổ bộ.

Ông Amit Kshatriya, phó quản trị viên của NASA, thừa nhận rằng các đội ngũ đang phải đối mặt với tiến độ gấp rút cho Artemis III - dự kiến diễn ra vào năm tới - và cơ quan này đang học cách tăng tốc độ làm việc.

Ông cho biết: “Nhịp độ bay và sự lặp lại là chìa khóa cho độ tin cậy và an toàn. Chúng tôi luôn cố gắng hoàn thiện cỗ máy, nhưng cần tiếp tục bay, tiếp tục học hỏi và thu thập dữ liệu trong môi trường thực tế. …Chúng tôi cần xây dựng ‘trí nhớ cơ bắp’, cần dữ liệu liên tục và phải nhanh chóng điều chỉnh sứ mệnh ngay khi rút ra được bài học".

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

