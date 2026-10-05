Cháy dữ dội xưởng phụ tùng xe máy ở Hà Nội, đứng xa nhiều km vẫn thấy cột khói

Xưởng phụ tùng xe máy tại xã Trung Giã (TP Hà Nội) bất ngờ phát hỏa dữ dội. Cột khói đen bốc cao khiến người dân cách đó nhiều km vẫn có thể nhìn thấy.

Sáng 5/10, một đám cháy lớn xảy ra trên địa bàn xã Trung Giã (TP Hà Nội). Vụ cháy tạo ra cột khói đen bốc lên cao, người dân đứng xa nhiều km vẫn có thể nhìn thấy cột khói.

Cơ quan chức năng khống chế đám cháy tại xã Trung Giã

Đại diện UBND xã Trung Giã cho biết, vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 7h sáng cùng ngày trên địa bàn thôn Hợp Nhất, xã Trung Giã. Nơi xảy ra cháy là Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại phụ tùng xe máy Hưng Thịnh. Diện tích nhà xưởng bị cháy rộng khoảng 500m2.

Đến khoảng 8h30 cùng ngày, đã có 4 xe chữa cháy được triển khai, cùng với đó là khoảng 200 người hỗ trợ từ các lực lượng của xã ở hiện trường dập lửa.

Đại diện xã cho biết, vụ cháy không gây thiệt hại về người, tài sản trong nhà ở đã được di chuyển toàn bộ. Nguyên nhân sơ bộ dẫn đến vụ cháy được xác định do chập điện.