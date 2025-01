Chạy dịch vụ với VinFast VF 5 Plus: Tiết kiệm 100 triệu/năm lại thêm thời gian cho gia đình

Dưới đây là phần trao đổi của host Đăng Việt và chuyên gia Quang Anh về chủ đề: VinFast VF 5 Plus - Thay đổi cả ngành xe dịch vụ.

Hiện nay, bên cạnh Xanh SM, nhiều hãng taxi truyền thống đang bắt đầu sử dụng xe điện cho mục đích kinh doanh của mình. Anh nhận định như thế nào về điều này?

Đây là xu hướng tất yếu của tất cả mô hình kinh doanh hiện tại. Bởi vì, bây giờ các mô hình kinh doanh đều hướng tới sự phát triển bền vững. Sự bền vững không đơn thuần chỉ là đối với người cung cấp dịch vụ mà còn là hướng tới sự bền vững của cả cộng đồng cũng như sự bền vững cho các khách hàng. Taxi là ngành kinh doanh dịch vụ, sẽ phải chịu sức ép từ cả hai phía.

Thứ nhất là sức ép về việc đảm bảo cung cấp dịch vụ tốt cho khách hàng. Thứ hai, họ vẫn phải đảm bảo được sự bền vững lâu dài về việc kinh doanh.

Trong đó, các hãng taxi luôn phải chịu sự cạnh tranh về mặt giá từ các đối thủ cùng ngành. Các hãng cũng cần có chính sách đủ tốt, tỷ lệ ăn chia lợi nhuận phù hợp để giữ chân tài xế. Tiếp theo, chi phí bảo dưỡng phương tiện định kỳ cũng là một sức ép lớn. Song song với những điều này, mọi doanh nghiệp đều phải đối mặt với vấn đề sẽ phát triển như thế nào trong tương lai để đảm bảo sự bền vững.

Trước đây, các hãng taxi truyền thống thường có xu hướng lựa chọn những mẫu xe giá rẻ để giảm chi phí đầu vào và những mẫu xe có dung tích động cơ nhỏ để giảm chi phí nhiên liệu. Đến khi xe điện ra đời, các hãng taxi phải tính lại toàn bộ bài toán kinh doanh của họ.

Lý do đầu tiên, chi phí nhiên liệu của xe điện quá cạnh tranh so với xe động cơ đốt trong. Đây cũng là mấu chốt để tạo ra mức giá cạnh tranh.

Thứ hai, chi phí để duy tu bảo dưỡng của xe điện rất thấp. Từ đó, tài xế có mức chia sẻ lợi nhuận từ công ty tốt hơn. Điều này sẽ giúp tài xế gắn bó công ty lâu dài.

Thứ ba, việc sử dụng xe điện vô hình trung kéo theo sự phát triển chất lượng dịch vụ. Khi sử dụng xe điện, các bác tài không cần phải tiết kiệm xăng mà có thể bật điều hòa 24/24. Trong khi trước đây, các bác tài hầu như chỉ bật điều hòa khi chở khách, khi chạy không xe sẽ tắt điều hòa mở kính, vô tình làm cho xe bị bẩn và nhiều mùi khó chịu. Còn bây giờ, những chiếc xe taxi nhờ luôn bật điều hòa và đóng kín cửa luôn sạch sẽ, dễ chịu hơn.

Với những điều trên, tôi cho rằng việc các hãng taxi chuyển qua xe điện là xu hướng tất yếu.

Trong số mẫu taxi điện hiện nay, VinFast VF 5 Plus đang nổi bật hơn cả. Vậy từ góc độ của một chuyên gia, đây có phải là mẫu xe đang thay đổi cả một ngành dịch vụ hay không?

VinFast VF 5 Plus là điểm sáng của nhóm xe thuần điện trong năm vừa qua tại Việt Nam. Điều này không đơn thuần chỉ là mẫu xe mà có doanh số rất lớn, đóng góp tỷ trọng cao về doanh số trong thành tích chung của VinFast tại Việt Nam. Chúng ta còn thấy rằng, VF 5 Plus còn thay đổi mạnh mẽ ngành dịch vụ vận tải taxi.

Ở một khía cạnh nào đó, tôi nghĩ rằng VF 5 Plus là mẫu xe sinh ra để làm việc này, đặc biệt dành cho các nhu cầu vận chuyển trong đô thị. Đó là một mẫu xe có kích thước vừa phải, không quá lớn cũng không quá nhỏ; có động cơ và hệ dẫn động cân bằng giữa việc đi trong phố hay ra ngoại thành; bộ pin đủ để đảm bảo được quãng đường di chuyển tốt.

Trước VinFast VF 5 Plus, chúng ta có những “tượng đài xe dịch vụ” như Toyota Vios, Toyota Innova, Hyundai Grand i10. Nhưng nếu nhìn kỹ, những mẫu xe được sử dụng để chạy taxi đều thuộc các phiên bản thấp nhất.

Và điểm sáng đáng chú ý là những chiếc VF 5 Plus chạy taxi không như vậy. Trước đây, hãng có phiên bản VF 5S hướng đến chạy dịch vụ chỉ có sự khác biệt rất nhỏ về cấu trúc mâm xe. Còn lại, những trang bị dành cho an toàn tương đương với xe cá nhân. Chúng ta vẫn có hệ đầy đủ hệ thống túi khí, ghế da, hệ thống pin và động cơ giữ nguyên. Đó là điều mà mỗi lần lựa chọn đi taxi, tôi sẽ có thiên hướng lựa chọn VF 5 Plus nhiều hơn.

Vậy nếu mua VF5 plus cho nhu cầu gia đình, tôi nghĩ đây cũng là một mẫu xe phù hợp đúng không, thưa anh?

Chính xác.

Tôi cũng đã đặt hàng cho mình một chiếc VF 5 Plus sau một quá trình trải nghiệm. Không chỉ Xanh SM, tôi cũng sử dụng các dịch vụ taxi công nghệ khác như Grab hay Be. Tôi đã trải nghiệm hầu hết toàn bộ dải sản phẩm của VinFast bao gồm VF 5 Plus, VF 6, VF 7, VF 8… và đặc biệt thích VF 5 Plus.

Và không chỉ dừng lại ở đó, tôi muốn chia sẻ trải nghiệm này cho bạn bè, người thân. Và bố mẹ tôi, dù đã lớn tuổi và không có nhiều khái niệm về xe điện cũng đã quyết định mua chiếc VinFast VF 5 Plus để thay thế chiếc xe xăng cũ.

Đứng từ góc độ là một hành khách, theo anh taxi điện mang lại những lợi ích gì?

Tôi nghĩ rằng, xe điện hay taxi điện sẽ mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng, cộng đồng và cả xã hội.

Thứ nhất, đối với khách hàng, chúng ta nhận thấy những tiêu chuẩn về dịch vụ vận chuyển công cộng đã tăng lên rất nhiều. Các mô hình kinh doanh taxi chuyển dần sang điện hóa đang góp phần vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ vận chuyển công cộng.

Trước đây, từ taxi truyền thống chuyển qua taxi công nghệ, hầu hết xe sử dụng đều là xe cá nhân được giữ gìn sạch sẽ đã giúp chất lượng chuyến đi tốt lên. Bây giờ, khi sử dụng xe điện, ngoài một chiếc xe sạch sẽ, chúng ta có điều hòa 24/24 và nhiều điều khác nữa. Nhờ đó, mỗi trải nghiệm đi taxi giờ đây mới mẻ hơn, thoải mái và tự tin hơn.

Đối với cộng đồng và xã hội, việc mỗi cá nhân sử dụng taxi điện đã góp phần vào quá trình xanh hóa, giảm thiểu phát thải ra môi trường. Nhiều đóng góp nhỏ của các cá nhân sẽ giúp giải bài toán lớn về môi trường của cả xã hội. Điều này giúp mỗi chúng ta có một chút gì đó gọi là sự tự hào.

Vậy những người tài xế chuyển qua lái taxi điện sẽ có lợi gì?

Trong nửa đầu năm 2024, tôi biết rằng không chỉ các doanh nghiệp mà một lượng không nhỏ các tài xế chạy xe dịch vụ, bác tài chạy taxi truyền thống còn rất lăn tăn với xe điện. Họ nghi ngại xe điện vẫn còn quá mới mẻ, lo ngại về bài toán trạm sạc, sẽ như thế nào nếu phải đi quãng đường xa.

Nhưng qua nửa cuối năm 2024, tôi nhận thấy câu chuyện đó đã thay đổi một cách gần như chóng mặt. Theo các báo cáo, tỷ lệ xe điện bán ra của nhiều thương hiệu không chỉ VinFast đều tăng trưởng lớn. Hiện nay, khi ra đường, chúng ta có thể thấy tỷ lệ xe biển vàng chạy dịch vụ chuyển đổi từ xe xăng, xe hybrid sang xe thuần điện rất nhiều.

Trong những lần đi taxi, tôi có trò chuyện với các bác tài, nhiều người cho biết thời điểm đầu rất nghi ngại khi chuyển qua xe điện. Nhưng những nghi ngại đó được dập tắt bằng những hiệu quả kinh tế đến một cách tức thì.

Một vài người đã nói với tôi rằng, nếu họ chạy một cách chỉn chu, với một chiếc VinFast VF 5 Plus, họ có thể tiết kiệm được 100 triệu đồng so với khi chạy xe thuần xăng trước đó.

Tôi nghĩ điều này đến từ hai lý do. Thứ nhất, công nghệ của xe điện rất khác. Thứ hai, nhờ chính sách hỗ trợ tốt từ VinFast hiện tại, lợi ích về kinh tế, chi phí sử dụng mang lại cho các bác tài là rất lớn.

Bên cạnh đó, không chỉ tiết kiệm được tiền, sử dụng xe điện còn giúp họ thay đổi cả lối sống. Bởi vì, xe điện cần phải sạc khi hết pin nên các bác tài không thể lái xe liên tục 24/24h. Nhờ đó, họ có thời gian để nghỉ ngơi, dành cho gia đình, chăm lo con cái… là những điều mà trước đó họ không thể làm được khi chạy xe xăng. Từ đó, họ trân quý những giá trị mà xe điện mang lại.

Cảm ơn anh Quang Anh rất nhiều vì những thông tin rất là hữu ích vừa rồi.