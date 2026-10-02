HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cháy chung cư ở Hà Nội lúc rạng sáng

Thanh Hà
|

Vụ cháy xảy ra tại khu vực buồng kỹ thuật ở hành lang tầng 10, tòa E2, chung cư Ecohome 1 (Hà Nội) vào rạng sáng 2/10. Nhiều cư dân hốt hoảng rời căn hộ, di chuyển xuống sân.

- Ảnh 1.

Khói bốc ra nghi ngút tại khu vực tầng 10 chung cư.

Khoảng 5h25 ngày 2/10, hỏa hoạn xảy ra tại khu vực buồng kỹ thuật ở hành lang tầng 10, tòa E2, cụm chung cư Ecohome 1, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Thời điểm xảy ra cháy, chuông báo động vang lên. Loa của chung cư cũng phát thông báo, nhiều cư dân nhanh chóng rời căn hộ và di chuyển xuống khu vực an toàn.

Anh N.T.T., cư dân sống tại tầng 11 cho biết khi gia đình đang ngủ thì nghe thông báo có cháy. Anh cùng vợ và hai con nhỏ lập tức rời căn hộ, sử dụng thang thoát hiểm để xuống dưới.

Theo người dân, trong quá trình di chuyển, hành lang xuất hiện khói nhẹ và mùi khét, gây khó thở.

Lực lượng chữa cháy tại chỗ cùng một số cư dân nhanh chóng tham gia dập lửa, đồng thời thông báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng tại chỗ phối hợp với Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn.

Đến khoảng 6h, đám cháy được khống chế. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Quán bún riêu ngập nước Cần Thơ: Khách xắn quần, chồng ghế ngồi ăn, có người đi 30 km để thử
Tags

Hà Nội

Chung cư Ecohome 1

cảnh sát PCCC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bắt giữ hàng chục “hot girl” giả danh bác sĩ với kịch bản lừa khách tại hàng loạt cơ sở thẩm mỹ

Bắt giữ hàng chục “hot girl” giả danh bác sĩ với kịch bản lừa khách tại hàng loạt cơ sở thẩm mỹ

02:19
Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

00:41
Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

01:45
Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

01:15
Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

02:10
Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

01:07
Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

01:38
Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

01:18
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại