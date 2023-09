Cháy chung cư mini: Trách nhiệm thuộc về ai?

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam chủ chung cư mini cháy làm 56 người chết

Tối 13/9, Công an TP Hà Nội thông tin cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh (sinh năm 1979 hiện trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội).

Ông Minh là chủ của chung cư nơi xảy ra vụ cháy tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân.

Chủ của căn chung cư mini này bị điều tra về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo điều 313 Bộ Luật Hình sự.

Các quyết định và lệnh bắt bị can đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố phê chuẩn.

Theo Công an Hà Nội, tính đến tối ngày 13/9, cơ quan chức năng đã xác định được 56 người chết và 37 người bị thương (trong đó, đã xác định được danh tính của 39/56 người chết).

T.K