Cháy chợ nông sản ở Trung Quốc, hàng chục người thương vong

Vụ cháy bùng phát lúc khoảng 8h40 sáng 4/1 và được dập tắt sau đó một giờ. Video từ hiện trường cho thấy những đám khói đen khổng lồ bao trùm khu chợ.

Tám người được xác định đã thiệt mạng và 15 người khác bị thương. "Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện để điều trị và hiện không còn nguy hiểm đến tính mạng", CCTV cho biết.

Khu chợ xảy ra cháy là chợ nông sản Liguang, mở cửa vào năm 2011, chuyên bán các mặt hàng từ trái cây đến hải sản và đồ điện tử.

Những khu chợ truyền thống như vậy thường chật cứng người mua sắm vì có mức giá rẻ hơn so với siêu thị.

Nguyên nhân gây cháy có thể do bình gas hoặc than củi dùng để nướng thịt, thậm chí do tàn thuốc lá.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.