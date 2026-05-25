Cháy căn hộ chung cư cao 11 tầng ở gần ngã tư Hàng Xanh

Anh Vũ
|

Đám cháy phát ra từ căn hộ nằm sát khu vực sân thượng chung cư Nam Anh trên đường Đinh Bộ Lĩnh.

CLIP: Khói lửa bốc lên từ chung cư Nam Anh

Sáng 25-5, Công an phường Bình Thạnh, TPHCM điều tra nguyên nhân vụ cháy chung cư Nam Anh.

Hiện trường vụ cháy.

Khoảng 5 giờ 40 phút cùng ngày, đám cháy phát ra từ căn hộ nằm sát khu vực sân thượng chung cư Nam Anh cao 11 tầng trên đường Đinh Bộ Lĩnh, phường Bình Thạnh, cách ngã tư Hàng Xanh khoảng 500 m.

Phát hiện cháy, bảo vệ cùng ban quản lý chung cư phát loa để cư dân chạy xuống dưới theo lối thang bộ. Chỉ sau ít phút, ngọn lửa bùng lên, khói lửa liên tục toả ra.

Ghi nhận cho thấy hơn 100 người dân gồm người lớn và trẻ em tụ tập dưới lòng đường theo dõi vụ cháy.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau 30 phút, hoả hoạn được dập tắt.

Sự cố không gây thương vong, nhưng thiêu rụi nhiều tài sản, bao gồm đồ nội thất. Vụ chiếc cũng khiến giao thông trên đường Đinh Bộ Lĩnh bị ùn tắc.

Xe thang được điều động để chữa cháy.

Nơi xảy ra cháy là chung cư cao 11 tầng.

Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

