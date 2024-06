Vào thời điểm trên, người dân phát hiện đám cháy tạo khói đen bốc cao và thoát ra ngoài qua lối cửa sổ của 1 căn hộ nằm trên tầng cao của tòa chung cư đã báo cho lực lượng PCCC và cơ quan chức năng.

Đội Cảnh sát PCCC&CHCN cũng như Công an khu vực đã có mặt để tiếp cận hiện trường.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội, Công an quận Nam Từ Liêm đã điều 4 xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường; Công an phường Trung Văn khẩn trương giữ gìn trật tự và điều tiết giao thông tạo điều kiện cho xe cứu hỏa đến điểm cháy.

Khói đen bốc ra từ căn nhà bị cháy.

Lực lượng chữa cháy tại chỗ của tòa nhà đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường; cùng với hệ thống chữa cháy tự động của căn hộ kích hoạt đã nhanh chóng dập tắp đám cháy.

Cán bộ, chiến sĩ PCCC&CHCN thực hiện các biện pháp chống cháy lan... sau khoảng 15 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Đội Cảnh sát PCCC&CHCN triển khai công tác chữa cháy.

Vụ cháy khiến nhiều người phải tháo chạy xuống đường.

Thông tin ban đầu do chủ nhà bất cẩn khi đun nấu quên không tắt bếp trước đi ra khỏi nhà. Vụ cháy không có thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản đang được thống kê.