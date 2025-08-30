HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Cháy bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, khói đen cuồn cuộn bốc lên

MINH TUỆ/VTC NEWS |

Đám cháy xuất phát từ điểm giữ xe dưới gầm cầu, khói đen dày đặc cuồn cuộn bao trùm cầu Vĩnh Tuy khiến các phương tiện không thể di chuyển.

Trưa 30/8, một vụ cháy lớn xảy ra tại bãi giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (Hà Nộ). Lửa bùng phát dữ dội, khói đen đặc quánh bao trùm khiến việc lưu thông qua cầu gặp nhiều khó khăn.

Đám cháy xuất phát từ điểm giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy.

Theo những hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội, đám cháy xảy ra tại một bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, hướng từ phố Minh Khai sang Đàm Quang Trung.

Phát hiện lửa bùng lên dữ dội, người dân hoảng hốt thông báo lực lượng chức năng. Một số cư dân chung cư trên địa bàn chia sẻ, dù ở xa điểm cháy nhưng vẫn bị khói làm ảnh hưởng.

Khói đen bao trùm cầu Vĩnh Tuy.

Vụ cháy thiêu rụi nhiều xe máy.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Hà Nội cùng xe chữa cháy có mặt tại hiện trường. Sau đó, đám cháy cơ bản được dập tắt.

Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Cháy bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, khói đen cuồn cuộn bốc lên - Ảnh 4.

Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị và sẵn sàng đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho sự kiện A80.

