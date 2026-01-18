Chạy 304km/h ở đường công cộng rồi 'khoe' trên Tiktok, tài xế này có thể bị phạt 245 triệu đồng và tước bằng lái 4 năm

Một video lan truyền mạnh trên mạng xã hội đã khiến cảnh sát tại Hy Lạp phải vào cuộc và tiến hành xác định danh tính tài xế sau khi anh này tự quay clip chạy xe với tốc độ cực cao trên đường công cộng. Hành vi liều lĩnh và việc tự đăng tải video lên TikTok nhìn chung đều bị lực lượng chức năng và dư luận lên án do tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn nghiêm trọng.

Theo đoạn video và dữ liệu đăng tải, một chiếc xe hiệu suất cao được cho là Audi RS3 đã được điều khiển với tốc độ 304km/h trên một tuyến đường công cộng tại Thessaloniki Ring Road – nơi có giới hạn tốc độ chỉ 90km/h. Trong video, tài xế điều khiển xe bằng một tay trong khi tay còn lại cầm điện thoại quay lại cảnh chạy tốc độ cực đại này, thách thức các giới hạn an toàn trên đường. Chú thích đi kèm video có nội dung mang tính khoe khoang tốc độ và thách thức những chiếc xe khác.

Một chiếc xe được cho là Audi RS3 đã chạy tới 304km/h trên đường phố Hy Lạp. Ảnh minh họa bởi AI

Không lâu sau khi đoạn video được đăng tải, cảnh sát Hy Lạp phát hiện và xác định được danh tính người liên quan, từ đó tiến hành các biện pháp pháp lý cần thiết đối với hành vi chạy quá tốc độ nghiêm trọng. Họ nhận định rằng đây là hành vi rất nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng người khác và phá vỡ trật tự an toàn giao thông.

Ở Hy Lạp hiện nay, việc lái xe với tốc độ 200km/h hoặc hơn trên đường công cộng được xem là vi phạm nghiêm trọng. Luật giao thông mới tại nước này đã tăng mức phạt đối với những trường hợp như vậy: người vi phạm lần đầu có thể bị phạt tới khoảng 2.000 euro (61 triệu đồng) và bị treo bằng lái tới 1 năm, với mức phạt sẽ tăng gấp đôi khi tái phạm.

Đáng nói hơn, theo truyền thông địa phương dẫn tin từ vụ việc, tài xế bị cảnh sát điều tra đã từng đăng những video tương tự trước đó. Nếu bị kết luận là cùng một người thực hiện liên tiếp nhiều lần vi phạm tốc độ cao và quay video đăng lên mạng, mức phạt và biện pháp cấm lái có thể lên tới 8.000 euro (gần 245 triệu đồng) và treo bằng lái tới 4 năm.

Audi RS3 thế hệ 8P tại nước ngoài. Ảnh: MXH

Audi RS3 là phiên bản hiệu suất cao của dòng Audi A3 và 8P là mã hiệu của thế hệ thứ 2. RS3 8P sản xuất trong giai đoạn 2011-2013. Xe sử dụng máy xăng 2.5L cho công suất 335 mã lực và mô-men xoắn 450Nm, cho khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 4,6 giấy.

Hiện nay, Audi RS3 đã bước vào thế hệ thứ 4. Xe vẫn sử dụng động cơ 2.5L tăng áp nhưng công suất lên tới 401 mã lực và mô-men xoắn 500Nm. Thời gian tăng tốc 0-100km/h rút ngắn xuống còn 3,6 giây.