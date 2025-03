Công an thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh người thân ở nước ngoài, giúp một người dân tránh bị lừa số tiền 52 triệu đồng.

Cụ thể, vào khoảng 10h30 ngày 3/3/2025, ông Lê Nguyên Diệm (sinh năm 1940, trú tại tổ dân phố 6, thị trấn Xuân An, tỉnh Hà Tĩnh) nhận được cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là cháu của ông đang sinh sống tại nước ngoài. Đối tượng thông báo sẽ gửi quà về cho ông và yêu cầu ông chuyển khoản 52 triệu đồng để thanh toán phí hải quan.

Nghi ngờ đây là hành vi lừa đảo, ông Diệm đã trình báo Công an thị trấn Xuân An. Qua xác minh, lực lượng công an xác định đây là thủ đoạn lừa đảo của tội phạm sử dụng công nghệ cao. Ngay lập tức, Công an thị trấn Xuân An đã hướng dẫn, tuyên truyền cho ông Diệm hiểu rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, đồng thời yêu cầu ông không thực hiện giao dịch chuyển tiền theo yêu cầu của kẻ gian.

Trước tình trạng các vụ lừa đảo diễn ra ngày càng tinh vi, Công an thị trấn Xuân An đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, thực hiện nguyên tắc “2 phải - 4 không” để bảo vệ tài sản của mình. Cụ thể:

2 PHẢI:

(1) Phải luôn cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn từ số điện thoại lạ, đặc biệt là các cuộc gọi yêu cầu chuyển tiền.

(2) Phải liên hệ ngay với cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

4 KHÔNG:

(1) Không hoảng sợ, mất bình tĩnh trước các tin nhắn, cuộc gọi đe dọa, dụ dỗ.

(2) Không tham gia các giao dịch tài chính không rõ ràng, không nhận quà từ người lạ.

(3) Không kết bạn, tham gia các hội nhóm không xác định được mục đích, không cung cấp thông tin cá nhân cho người không quen biết.

(4) Không thực hiện chuyển tiền hay làm theo hướng dẫn của các đối tượng lạ.