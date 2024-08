Cháu trai nguyên Phó Giám đốc Nhà hát chèo Hải Dương: Lên show hẹn hò lu mờ, visual ngoài đời gây ngỡ ngàng

Không ai khác, trai đẹp mà dân tình đang nhắc đến chính là Hà An Huy!



Chàng trai Hà Nội sinh năm 2002 - Hà An Huy từng được nhiều người biết đến khi trở thành Quán quân Vietnam Idol 2023. Tuy nhiên, sự nghiệp của Hà An Huy chưa thực sự nổi bật, dù hoạt động chăm chỉ nhưng vẫn bị đánh giá là khá mờ nhạt. Cho tới mới đây, khi anh chàng góp mặt trong dàn cast show hẹn hò Đảo Thiên Đường, cái tên Hà An Huy bắt đầu được fan girl chú ý nhiều hơn.

Ngay từ những tập đầu tiên, chàng trai Gen Z mắt hí, cười hiền đã khiến nhiều người xem ấn tượng. Dân tình nhận xét visual của Hà An Huy có thể không thuộc top “đỉnh nóc, kịch trần” nhưng lại có nét rất duyên dáng khiến đối phương dễ bị thu hút.

Hà An Huy là mỹ nam trẻ nhất trong show Đảo Thiên Đường

Sở hữu nhiều tài lẻ, tính cách đáng yêu nhưng Hà An Huy đang "mất hút" trong show hẹn hò

Mặc dù tài năng, ngoại hình khá nhưng Hà An Huy trong Đảo Thiên Đường lại là mỹ nam lu mờ nhất. Anh chàng liên tiếp không có cơ hội hẹn hò với các cô gái trong nhà chung. Thậm chí, khi có buổi date đầu tiên với Hooyeon, chàng trai 2k2 ngay lập tức bị cho vào “friend zone” và được nhận xét có tính cách hài hước, thân thiện nhưng khá trẻ con.

Dẫu vậy nhiều người cho rằng, Hà An Huy đi show hẹn hò bị “phong ấn” từ nhan sắc cho đến cá tính. Bởi ngoài đời, nam ca sĩ được người hâm mộ dành nhiều lời khen ngợi vì rất “chiều fan”, cũng chăm chỉ “quăng miếng”. Hơn nữa, sắc vóc qua camera thường của Hà An Huy cũng không hề thua kém bất kỳ hot boy nào.

Hà An Huy qua fan cam nhận nhiều lời khen bởi visual sáng bừng

Chàng trai sinh năm 2k2 cũng được nhận xét có tính cách đáng yêu, vui vẻ, thân thiện

Nhiều người cũng bày tỏ, Hà An Huy ở ngoài có chiều cao ấn tượng hơn 1m80, vóc dáng thanh mảnh. Bên cạnh đó, nụ cười của anh chàng vẫn là thứ khiến hội chị em phải rần rần thích thú, “đứng ngồi không yên” vì nhìn “cưng xỉu”. Cũng chính vì vậy mà không ít người bày tỏ sự tiếc nuối khi đi show hẹn hò, Hà An Huy vẫn còn khá rụt rè, không có nhiều đất để phô diễn sự thú vị của bản thân.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Sao bên ngoài nhìn anh cao mà vào show cứ nhỏ xíu vậy ta”.

- “Bên ngoài dễ thương quá mà lên show bị phong ấn sao ấy. U mê cái đôi mắt cười”.

- “Nhờ Đảo Thiên Đường mới biết đến Hà An Huy nhiều hơn và chính thức lụy. Ngoài đời dễ thương quá chừng, visual cũng đỉnh đó chứ”.

- “Nhưng tính ra anh này lại vui nhất show hẹn hò, thấy anh cứ tận hưởng vui vẻ thôi không tranh giành với ai”.

“Cất giọng lên là đổ cái rầm luôn! Thấy ổng cứ nhẹ nhàng, tinh tế quá”.

Được biết, Hà An Huy sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Hà An Huy có mẹ là NSƯT Minh Phương (công tác tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam), bà ngoại là NSND Thúy Mơ (nguyên Phó Giám đốc Nhà hát chèo Hải Dương). Thừa hưởng tình yêu âm nhạc từ nhỏ, Hà An Huy quyết tâm theo đuổi trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.

Giới chuyên môn đánh giá anh chàng sở hữu gương mặt sáng sân khấu, đầy năng lượng, biến hóa liên tục. Ngoài sở hữu giọng hát nhẹ nhàng, bay bổng, Hà An Huy còn có khả năng sáng tác khiến nhiều người ngưỡng mộ.