Cháu tiền đạo Văn Toàn ghi bàn thắng “thần tốc”, đội bầu Đức đánh bại đối thủ Nhật Bản

Lượt trận đầu tiên giải U14 Quốc tế 2026 tại Gia Lai, chủ nhà U14 HAGL đón tiếp U14 Jubilo Iwata (Nhật Bản). Trận đấu diễn ra cân tài cân sức. Cả 2 đội đều thi đấu chặt chẽ và không để lộ nhiều khoảng trống cho đối phương khai thác.

Trong thế trận giằng co, U14 HAGL đã tìm được chiến thắng nhờ một tình huống tấn công thần tốc. Phút 31, từ phần sân nhà, cầu thủ HAGL thực hiện quả ném biên mạnh đưa bóng dọc theo đường biên trái. Hậu vệ Jubilo Iwata phá bóng thiếu chính xác và cơ hội mở ra.

Trần Long Hữu đón bóng và chuyền như đặt vào trung lộ. Phạm Thành Nam không phụ lòng đồng đội, tung cú sút uy lực đánh bại thủ môn Nhật Bản, mang về bàn thắng. Đáng chú ý, Phạm Thành Nam chính là cháu trai của Văn Toàn – chân sút từng nhiều năm gắn bó với HAGL.

Phạm Thành Nam ghi bàn thắng cho U14 HAGL

1-0 là kết quả cuối cùng của trận đấu. U14 HAGL cùng với U14 Eum Seong FC (Hàn Quốc) tạm dẫn đầu bảng. Cơ hội giành vé vào tứ kết đang rộng mở với đội bóng phố Núi. Ở lượt trận thứ hai, U14 HAGL sẽ so tài với U14 Eum Seong FC.