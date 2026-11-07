Châu Phi lập công, HAGL ngoạn mục đánh bại đội 6 lần vô địch V.League, thoát khỏi cảnh bét bảng

HAGL đá 6 trận thua 5 từ đầu mùa, nhưng trước đối thủ nhiều duyên nợ, đội bóng này đã thể hiện phong độ ấn tượng.

Thắng lợi 1-0 của CLB TP Đồng Nai trước CLB Đà Nẵng vào tối qua (6/11) đẩy HAGL rơi xuống vị trí bé bảng. Đội bóng của HLV Việt Thắng vươn lên xếp thứ 13 với 4 điểm, hơn HAGL 1 điểm và đá nhiều hơn 1 trận.

Tình thế của đội chủ sân Pleiku càng khó khăn khi ở vòng này, họ phải đón tiếp đối thủ nhiều duyên nợ là CLB Hà Nội. Ngay vòng trước, Văn Quyết và đồng đội đã xuất sắc vượt qua ứng viên vô địch Ninh Bình với tỉ số 2-1.

Tuy nhiên trong tình cảnh khó khăn như vậy, HAGL lại bất ngờ có một trận đấu quật cường trên sân nhà.

Trước vòng 7, HAGL đang có phong độ không tốt với 3 trận thua liên tiếp. (Ảnh: TG)

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội đã tạo ra thế trận khá cởi mở. Phút thứ 4, Hoàng Vĩnh Nguyên tung cú sút chân trái uy lực từ ngoài vòng cấm, đưa bóng đi sạt xà ngang khung thành CLB Hà Nội. Đội khách đáp trả ở phút thứ 8, khi Đình Hai có khoảng trống để dứt điểm kỹ thuật nhưng không đưa được bóng đi trúng đích.

Sau một số cơ hội đáng chú ý, HAGL là đội tạo ra khác biệt. Phút 29, từ quả phạt góc của Luann Augusto, hậu vệ Hà Châu Phi bật cao đánh đầu hiểm hóc, đánh bại thủ môn Quan Văn Chuẩn để mở tỷ số.

Tuy nhiên, lợi thế của đội chủ nhà chỉ được duy trì trong 7 phút. Phút 36, Hai Long đột phá xuống đáy biên rồi ngã trong vòng cấm sau pha va chạm với chính Châu Phi. Trọng tài lập tức cho CLB Hà Nội hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Văn Quyết bình tĩnh đánh lừa thủ môn Trung Kiên, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Kịch tính tiếp tục được đẩy lên ở phút bù giờ hiệp một. VAR vào cuộc và xác định Thành Chung phạm lỗi với cầu thủ HAGL trong vòng cấm. Đội chủ nhà được hưởng phạt đền và Luann Augusto không mắc sai lầm nào, đánh bại Văn Chuẩn để tái lập thế dẫn bàn 2-1.

Văn Quyết ghi bàn nhưng không thể giúp CLB Hà Nội có điểm tại Pleiku. (Ảnh: TG)

Bước sang hiệp hai, CLB Hà Nội đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phút 50, Aymeric thực hiện cú đá phạt hàng rào từ khoảng cách 25m, bóng đập đất và đi chệch cột dọc trong gang tấc. Hai phút sau, Andrew Jung có cơ hội dứt điểm một chạm sau đường treo bóng từ cánh phải nhưng lại đưa bóng đi vọt xà.

CLB Hà Nội sau đó liên tiếp tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Andrew Jung có pha căng ngang thuận lợi để Văn Quyết dứt điểm nhưng đội trưởng CLB Hà Nội lại sút hụt đáng tiếc. Tiếp đến, Văn Quyết thực hiện pha giật gót tinh tế, mở ra cơ hội cho Hai Long cứa lòng chân phải. Tuy nhiên, thủ môn Trung Kiên đã bay người cứu thua xuất sắc, giúp HAGL tránh khỏi bàn thua.

CLB Hà Nội dồn ép cả hiệp 2 nhưng không thể ghi bàn. (Ảnh: TG)

HLV Harry Kewell nỗ lực điều chỉnh trong những phút cuối, khi tung tiền đạo vừa được triệu tập lên tuyển Việt Nam là Văn Tùng vào sân. Tuy nhiên mọi cố gắng của CLB Hà Nội đều không thể giúp họ có được bàn gỡ.

Thất bại 1-2 chung cuộc, CLB Hà Nội vẫn chỉ có 9 điểm sau 7 vòng, tạm đứng thứ 9. Trong khi đó, HAGL cắt đứt được chuỗi 3 trận thua liên tiếp, tạm vươn lên xếp thứ 12 với 6 điểm.