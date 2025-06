Cháu ngoại Trần Tiến 13 tuổi lộ diện ở Mỹ, đàn em thốt lên một câu

Mới đây, danh hài Thúy Nga đã tới tham dự một đêm nhạc dành riêng cho giới trẻ Việt ở Mỹ, nơi các bạn trẻ người Việt yêu ca hát tại Mỹ được thể hiện đam mê.

Hà Trần ôm con gái

Diva Hà Trần cũng dẫn con gái 13 tuổi tới tham dự. Tuy nhiên, hai mẹ con chỉ ngồi dưới nghe hát chứ không lên biểu diễn.

Thúy Nga vô cùng bất ngờ khi lần đầu được gặp con gái Hà Trần, tức cháu ngoại nhạc sĩ Trần Tiến, phải thốt lên: "Trời ơi, con gái chị Hà Trần xinh quá. Tôi không ngờ chị Hà Trần có con gá lớn thế này, xinh quá, giống như diễn viên Hàn Quốc.

Năm nay con 13 tuổi, bằng tuổi con gái tôi nhưng cao quá chừng, cao hơn con gái tôi, như model vậy. Bữa nào con phải làm chương trình, lên hát để mọi người nghe".

Diva Hà Trần vô cùng yêu thương, chăm con và chiều con, thân thiết với con như hai người bạn. Cô để con nằm hẳn ra sàn, gác chân lên mình và còn ôm chặt con. Tình cảm giữa hai mẹ con khiến nhiều người thích thú.

Thúy Nga cũng nhận định: "Ở tuổi này mà còn chịu đi theo mẹ thế này là hiếm đó. Con gái tôi giờ không chịu đi theo mẹ như trước. Hai mẹ con chị Hà Trần thân thiết quá". Cô chia sẻ: "Con gái tôi cũng thích hát mà chưa theo nghề hát".

Con gái Hà Trần gần như chưa bao giờ tiếp xúc với truyền thông, máy quay nên tỏ ra khá ngượng ngùng, e thẹn. Hà Trần cũng nói: "Con đang ngượng, xấu hổ lắm".

Dù sinh tại Mỹ nhưng con gái Hà Trần vẫn nói được tiếng Việt. Cô bé chia sẻ: "Con hiểu được tiếng Việt nhiều hơn nhưng nói thì ít. Con thích hát như mẹ nhưng vẫn phải đi học trước đã rồi mới hát sau. Mẹ có dạy con hát. Con cũng từng về Việt Nam rồi".

Con gái Hà Trần tên Nana Yến Đoàn, sinh năm 2012 nhưng nhìn rất trưởng thành, có phong cách năng động. Đặc biệt, Hà Trần luôn theo sát và làm bạn với con gái, đi đâu cũng có nhau.

Hà Trần tâm sự, cô thích làm bạn đồng hành của con gái vì cô rất đồng cảm và xúc động với câu chuyện về tình mẹ con trong phim 'Everything Everywhere All at Once' (Dương Tử Quỳnh đóng chính). Cô nói: "Tôi sẽ bên con gái ở bất cứ nơi đâu con bé cho phép tôi".