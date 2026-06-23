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Cháu đột nhập nhà dì ruột trộm tiền, vàng

Linh Khánh
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Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng cho biết đã làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn phường Điện Bàn Bắc chỉ sau hơn 11 giờ tiếp nhận tin báo, đồng thời bắt giữ nghi phạm là cháu ruột của bị hại.

Nghi phạm được xác định là Văn Hồng Nhân

Nghi phạm được xác định là Văn Hồng Nhân (19 tuổi, trú phường Điện Bàn Bắc, TP. Đà Nẵng).

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 19/6, chị N.T.P. (48 tuổi, trú phường Điện Bàn Bắc) đến cơ quan công an trình báo việc nhà riêng bị kẻ gian đột nhập lấy trộm tài sản.

Theo trình báo, sau khi đi làm về vào khoảng 21h45 cùng ngày, chị P. phát hiện cửa phòng ngủ bị cạy phá, ổ khóa đã bị tháo mất.

Kiểm tra bên trong, chị phát hiện một túi xách chứa khoảng 45 triệu đồng tiền mặt cùng số trang sức vàng nặng khoảng 1,1 lượng đã không còn. Tổng giá trị tài sản bị trộm ước tính khoảng 170 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng đã phối hợp Công an phường Điện Bàn Bắc khẩn trương khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, rà soát các mối quan hệ của bị hại và triển khai truy xét nóng.

Từ các chứng cứ thu thập được, kết hợp công tác sàng lọc đối tượng trên địa bàn, lực lượng điều tra nhanh chóng khoanh vùng nghi phạm.

Đến khoảng 9h30 ngày 20/6, tức chỉ hơn 11 giờ sau khi tiếp nhận tin báo, công an xác định Văn Hồng Nhân là người gây án và đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Nhân nhiều lần quanh co, khai báo thiếu nhất quán nhằm đánh lạc hướng lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, trước các chứng cứ khách quan và quá trình đấu tranh nghiệp vụ, nghi phạm đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo lời khai của Nhân, sau khi lấy được tài sản, Nhân đã sử dụng một phần tiền để mua điện thoại, trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Khám xét nơi ở của nghi phạm, công an thu giữ số tài sản còn lại gồm 7 lắc vàng xi men, 1 mặt dây chuyền vàng và 43,944 triệu đồng tiền mặt được cất giấu trong tủ quần áo.

Hiện hồ sơ vụ việc, nghi phạm cùng tang vật đã được bàn giao cho Công an phường Điện Bàn Bắc tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

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