Châu Đông Vũ: Tam Kim Ảnh hậu gây sốc với đời tư vướng quy tắc ngầm, 'phốt' EQ thấp, khiến Dương Mịch tỏ thái độ ra mặt

Những ngày qua, Châu Đông Vũ trở thành mối quan tâm hàng đầu của làng giải trí khi nhận giải Ảnh hậu Kim Kê, chính thức trở thành Tam Kim Ảnh hậu (ý nói nhận đủ ba giải Kim Kê, Kim Tượng, Kim Mã) trẻ nhất trong lịch sử showbiz Hoa ngữ, "ngồi chung mâm" với hai đàn chị đình đám là Châu Tấn và Chương Tử Di .

Ngoài sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, đời tư của nữ diễn viên cũng khiến giới báo chí tốn biết bao giấy mực với hàng loạt "phốt" mà không phải ai cũng biết.

Từ "Mưu nữ lang kém sắc nhất" đến "Tam Kim Ảnh hậu trẻ nhất lịch sử"

Châu Đông Vũ sinh năm 1992 trong một gia đình bình thường ở Hà Bắc, Trung Quốc. Khi còn học tiểu học, cha cô qua đời vì tai nạn giao thông, mẹ cô quyết định tái hôn nhưng cha dượng cô không phải là người giàu có, cuộc sống của gia đình khốn khó, phải kiếm ăn từng bữa.

Sau khi tốt nghiệp cấp 2, mẹ Châu Đông Vũ sinh thêm một cô con gái. Bà vẫn rất yêu chiều, quan tâm Châu Đông Vũ, cho con gái lớn được theo học lớp vũ đạo, cha dượng còn vất vả đi bốc vác xi măng đến tận nửa đêm giữa trời đông lạnh giá để có tiền cho cô ăn học. Chính nhờ tình yêu của cha mẹ, Châu Đông Vũ càng có quyết tâm theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật.

Năm 2010, Trương Nghệ Mưu bắt đầu dự án phim thanh xuân Chuyện Tình Cây Táo Gai nhưng mãi vẫn chưa tìm được nữ chính. Ông quyết định tiến hành tuyển chọn trên toàn quốc và lúc này, Châu Đông Vũ đã may mắn lọt vào "mắt xanh" của đạo diễn Trương nhờ nét đẹp thuần khiết, trong sáng.

Ở thời điểm đó, Châu Đông Vũ chưa hề có kinh nghiệm diễn xuất, thậm chí Trương Nghệ Mưu cũng thừa nhận: "Cô gái nhỏ còn mơ màng, hồ đồ lắm". Nhờ sự chỉ đạo của Trương Nghệ Mưu, bộ phim đã thu được thành công lớn, nhận được nhiều giải thưởng danh giá. Châu Đông Vũ cũng được khán giả biết đến và yêu thích.

Tuy nhiên, vì gương mặt thanh thuần nhưng không tới mức nghiêng nước nghiêng thành, làn da ngăm ngăm, vóc dáng gầy nhỏ, Châu Đông Vũ rõ ràng lép vế so với những mỹ nhân từng được Trương Nghệ Mưu ưu ái khác như Củng Lợi , Chương Tử Di , Nghê Ni ,... Thậm chí, công chúng còn đặt cho cô danh hiệu "Mưu nữ lang kém sắc nhất lịch sử". Thêm vào đó, phong cách thời trang "khó đỡ" lúc mới vào nghề cũng khiến Châu Đông Vũ càng lọt thỏm giữa cả rừng mỹ nhân Cbiz.

Đang trên đà thành công, Châu Đông Vũ tham gia nhiều bộ phim như Cung Tỏa Trầm Hương, Ma Tước, Gió Xuân Mười Dặm Chẳng Bằng Em,... nhưng không gây được tiếng vang lớn, thậm chí còn nhận nhiều chê trách với biểu cảm quá mức khoa trương.



Gương mặt "búng ra sữa" khiến Châu Đông Vũ gặp phải nhiều hạn chế khi nhận vai diễn. Tuy nhiên, nhan sắc và thần thái của cô nàng cũng dần dần tốt lên

Cứ ngỡ người đẹp này sẽ đuối dần trong sự nghiệp diễn xuất thì đến năm 2016, Châu Đông Vũ đoạt giải Ảnh hậu Kim Mã với bộ phim Thất Nguyệt Và Anh Sinh. Mới đây, nữ diễn viên lại nhận thêm 7 giải Ảnh hậu, trong đó có giải Kim Tượng và Kim Kê nhờ thành công của phim Em Của Thời Niên Thiếu. Như vậy, Châu Đông Vũ đã trở thành Tam Kim Ảnh hậu khi mới 28 tuổi và là sao nữ trẻ nhất đạt được thành tích này.

Những mối tình gây tranh cãi của nàng "Lolita" xứ Trung

Dù không xinh đẹp nổi bật so với dàn mỹ nhân Hoa ngữ nhưng Châu Đông Vũ vẫn có không ít tin đồn tình cảm, trong đó phải kể tới nam diễn viên hơn 11 tuổi Dư Văn Lạc , đàn em kém 8 tuổi Dịch Dương Thiên Tỉ và vài mối tình với các thiếu gia nhà giàu khác.

Khi tham gia chương trình thực tế Mình Yêu Nhau Đi, Châu Đông Vũ và Dư Văn Lạc được cho là đã nảy sinh tình ý với nhau. Không chỉ bị bắt gặp hẹn hò tại Disneyland, nam diễn viên họ Dư còn từng công khai cho biết anh có tình cảm với "Mưu nữ lang".

Thế nhưng chẳng ai biết nàng "Lolita" Trung Quốc có tình cảm với đàn anh hay đó đó chỉ là chiêu trò thu hút sự chú ý của công chúng. Năm 2015, nữ diễn viên bị bắt gặp cùng vào khách sạn với Điền Minh Hàm - một thiếu gia nhà giàu học cùng lớp với cô ở Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.

Vậy nhưng cô lại lộ ảnh vào khách sạn với bạn học cùng lớp

Khi hợp tác trong phim Em Của Thời Niên Thiếu, Châu Đông Vũ lại được đồn đoán "phim giả tình thật" với thành viên TFBoys Dịch Dương Thiên Tỉ. Tuy nhiên, giữa lúc scandal dấy lên, nữ diễn viên lại bị phát hiện hẹn hò với Đường Bồi Ngạn - chàng trai xuất thân từ gia đình giàu có và đang là nhân viên thuộc ekip của nữ diễn viên.



Châu Đông Vũ dính tin đồn tình cảm với đàn em

Mất điểm với loạt phốt bị chê EQ thấp, bất kính với đàn anh



Trong sự nghiệp của mình, Châu Đông Vũ nhiều lần dính lùm xùm vì EQ thấp, có thái độ bất kính với đàn anh, những trò đùa quá trớn với đồng nghiệp. Điều này khiến hình ảnh của cô bị xấu đi trong mắt khán giả.

Khi tham gia show truyền hình, Châu Đông Vũ từng bị chỉ trích dữ dội vì từ chối chụp ảnh cùng tiền bối Vương Tấn, thậm chí còn tỏ thái độ cho rằng quần áo của anh không sạch sẽ. Mặc dù Vương Tấn lên tiếng cho biết những hành động này đều đã được sắp xếp để tạo hiệu ứng cho chương trình nhưng netizen vẫn nửa tin nửa ngờ. Ngoài ra, trước đó, "Mưu nữ lang" cũng bị nam diễn viên ở độ tuổi cha chú là Tôn Hồng Lôi phê bình là thiếu lễ phép khi gọi thẳng tên anh.

Châu Đông Vũ từ chối chụp ảnh cùng tiền bối, bị netizen "ném đá" chỉ trích

Trong một lần nhận lời phỏng vấn của giới truyền thông, Châu Đông Vũ từng khiến bầu không khí trở nên gượng gạo khi tuyên bố: "Tôi ghét nhất là nghe thấy người ta gọi mình là 'bảo bối', 'em yêu ơi'. Vừa rồi, người đại diện của tôi vừa gọi phóng viên như vậy đấy". Chính vì điều này, cô bị đánh giá là có EQ thấp, cư xử thiếu tinh tế.



Hay như mới đây, nữ diễn viên lại bị đào lại loạt "phốt" có hành động chưa đúng mực trong thời gian quay phim Em Của Thời Niên Thiếu như xui khiến một nam diễn viên trong đoàn phim chuốc rượu say đạo diễn, cắn bạn diễn đến chảy máu, cầm tông đơ cạo đầu của đồng nghiệp,...

Những hình ảnh được netizen chia sẻ rầm rộ trên MXH tố cáo nữ diễn viên nhiều lần cắn vào tay đồng nghiệp đến mức sưng đỏ, để lại sẹo

Mối quan hệ rắc rối với con trai Tăng Chí Vỹ và nghi vấn "quy tắc ngầm"



Có thể nói, ngoài Trương Nghệ Mưu, Châu Đông Vũ còn một "quý nhân" khác là Tăng Quốc Tường - con trai của Tăng Chí Vỹ. Đây chính là người đã vực dậy danh tiếng cho Châu Đông Vũ khi sự nghiệp của cô đang xuống dốc.

Tăng Quốc Tường là đạo diễn cho cả hai bộ phim đem lại giải thưởng Tam Kim cho Châu Đông Vũ là Thất Nguyệt Và An Sinh và Em Của Thời Niên Thiếu. Cũng vì lý do này, anh và Châu Đông Vũ có mối quan hệ khá thân thiết, thậm chí có nhiều lời đồn đoán rằng họ có tình cảm với nhau. Hơn nữa, có thông tin cho biết, việc Châu Đông Vũ giành được thành tích là do có sự sắp xếp của cha con Tăng Chí Vỹ.

Chưa biết thực hư quan hệ của Châu Đông Vũ và Tăng Quốc Tường ra sao nhưng giờ đây, vị đạo diễn họ Tăng đã có gia đình, Châu Đông Vũ thì chao đảo với scandal tai tiếng khác. Được biết, trong một lần say rượu, Tăng Chí Vỹ từng tuyên bố: "Tôi đã từng có 'quy tắc ngầm' với Châu Đông Vũ". Ngay khi tin tức này mới rộ lên, truyền thông và người hâm mộ xôn xao bàn tán, còn Châu Đông Vũ vội vội vàng vàng lên tiếng bác bỏ tin đồn.

Báo Trung đưa tin: "Châu Đông Vũ lại vướng phải một lùm xùm: Tăng Chí Vỹ say rượu bèn nói thật: 'Từng sử dụng quy tắc ngầm với Châu Đông Vũ'"

Tam Kim Ảnh hậu "danh không xứng với thực", khiến Dương Mịch phải phản pháo khéo léo



Có thể nói, Châu Đông Vũ là số ít những sao nữ thực lực trong thế hệ trẻ, tuy nhiên, công chúng cho rằng, cô vẫn chưa đủ tầm để làm Tam Kim Ảnh hậu, không xứng đáng "ngồi chung mâm" với những đàn chị đình đám như Châu Tấn, Chương Tử Di.

Với bộ phim Em Của Thời Niên Thiếu - một tác phẩm từng bị tố đạo nhái của Higashino Keigo, Châu Đông Vũ đã nhận thưởng đến mỏi tay, còn nhờ đó trở thành sao nữ thứ 3 trong showbiz Hoa ngữ ôm trọn 3 cúp vàng Kim Kê, Kim Tượng, Kim Mã.

Không chỉ vượt mặt các đàn chị thực lực như Mã Y Lợi, Bạch Bách Hà, Vịnh Mai, Diêu Thần để giành ngôi Ảnh hậu với bộ phim đề tài thanh xuân, không có ý nghĩa nghệ thuật sâu xa, netizen còn phát hiện ban tổ chức chương trình đã "lót đường" lộ liễu cho Châu Đông Vũ.

Theo thường lệ, giải Kim Kê và Bách Hoa sẽ được tổ chức xen kẽ nhau. Vậy nên theo đúng lịch, Kim Kê lần thứ 33 phải đến 2021 mới diễn ra, nhưng ban tổ chức lại đẩy giải thưởng lên sớm 1 năm, có lẽ để Em Của Thời Niên Thiếu vẫn còn đủ điều kiện dự thi. Điều này khiến cộng đồng mạng càng thêm tin rằng đằng sau giải thưởng có ít nhiều uẩn khúc.

Trước đó, giải Ảnh hậu Kim Mã do cô đạt được với bộ phim Thất Nguyệt Và An Sinh cũng được cho là chưa đủ sức thuyết phục. Bởi lẽ, đó là lần đầu tiên trong lịch sử, giải Ảnh hậu được trao cho hai diễn viên là Châu Đông Vũ và Mã Tư Thuần. Trong khi đó, trước kia, Châu Tấn và Lý Băng Băng từng phải đọ sức rất gắt gao để giành giải thường dù đều có diễn xuất ấn tượng trong bộ phim Phong Thanh.

Thêm vào đó, hai đàn chị từng đoạt Tam Kim Ảnh hậu là Châu Tấn và Chương Tử Di dù có diễn xuất đỉnh cao nhưng cũng từng phải "sứt đầu mẻ trán" trong nhiều năm mới thu được cả 3 cúp vàng. Trong khi đó, chỉ với hai bộ phim cùng về đề tài thanh xuân, diễn xuất không có đột phá rõ ràng, Châu Đông Vũ đã làm được điều này khiến công chúng vô cùng bất bình.

Sau khi danh sách đoạt giải của Kim Kê được công bố, netizen xứ Trung đã réo tên chỉ trích loạt sao nữ thế hệ sinh sau năm 1985 gồm Dương Mịch , Angela Baby, Lưu Thi Thi , Triệu Lệ Dĩnh , Lưu Diệc Phi , Đường Yên và Nghê Ni . Lý do là bởi không một ai trong số này có được thành tích đáng tự hào như Châu Đông Vũ, thậm chí tất cả các mỹ nhân này đều gây tranh cãi về diễn xuất một màu, như "bình hoa di động".

Thế hệ sao nữ sau 1985 bị "tế sống" trên mạng xã hội sau khi Châu Đông Vũ đoạt giải

Mới đây, Dương Mịch đã diện chiếc áo có gắn huy hiệu 85 như một dấu hiệu thách thức những lời thị phi từ trên trời rơi xuống. Động thái này của Dương Mịch cho thấy cô cảm thấy khó chịu khi bị so sánh với đàn em thị phi, vướng vô số "phốt" căng

Nguồn: iFeng, baidu