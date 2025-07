Cháu bé 7 tuổi lên cơn co giật, bất tỉnh trên xe khách và hành động “nhanh như chớp” của chiến sĩ CSGT

Thông tin từ Bộ Công an cho biết, khoảng 09 sáng nay (30/6), Tổ CSGT số 1 thuộc Đội 2, Cục CSGT do đồng chí Trung tá Phạm Văn Thái làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thì nhận được yêu cầu hỗ trợ từ lái xe khách BKS 15B-041.23 về việc trên xe có cháu bé đang lên cơn co giật, bất tỉnh, cần phải đi cấp cứu ngay.

Lực lượng chức năng kịp thời đưa cháu bé bị co giật trên cao tốc đến bệnh viện Bạch Mai cấp cứu (Ảnh: CACC)

Không chút chần chừ, Trung tá Phạm Văn Thái cùng các đồng chí tổ viên gồm đồng chí Thiếu tá CSGT Nguyễn Văn Tĩnh, Thiếu tá CSGT Tô Ngọc Anh và Thượng uý CSCĐ Đặng Quang Trụ đã nhanh chóng triển khai phương án hỗ trợ, sử dụng xe đặc chủng CSGT, bật còi và đèn ưu tiên, nhanh chóng đưa cháu bé tới Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cấp cứu trong thời gian ngắn nhất.

Được biết, cháu bé trên xe có biểu hiện tím tái, co giật, bất tỉnh, cần cấp cứu khẩn cấp là cháu Lương Minh Kh. (SN 2018), đi cùng mẹ là chị Nguyễn Thị Bích Th. (SN 1985, trú tại Chiến Thắng, An Lão, Hải Phòng).

Nhờ hành động hỗ trợ kịp thời của các đồng chí CSGT, cháu Kh. đã nhanh chóng được đưa đến bệnh viện và được các bác sĩ cấp cứu kịp thời. Hiện, sức khoẻ của cháu Kh. đã qua cơn nguy kịch.

Vân Đức