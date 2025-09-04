Cháu bé 12 tuổi nhảy xuống ao cứu bé 2 tuổi, cả 2 tử vong thương tâm

Chiều 4-9, UBND xã Phù Mỹ, tỉnh Gia Lai đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ 4 triệu đồng cho 2 gia đình ở thôn Trung Thành 1, có con nhỏ tử vong do đuối nước.

Ao làng nơi hai em nhỏ đuối nước thương tâm

Ban nhân dân thôn cũng vận động thêm 4 triệu đồng từ các nhà hảo tâm nhằm kịp thời giúp các gia đình vượt qua nỗi đau.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 3-9, 3 em nhỏ ở thôn Trung Thành 1 rủ nhau ra chơi ở bờ ao cách nhà hơn 100 m. Trong lúc vui đùa, em Võ Phúc L. (2 tuổi) bất ngờ trượt chân rơi xuống ao sâu khoảng 2,5 m. Thấy em gặp nạn, em Trần Tuấn K. (12 tuổi) lao xuống cứu nhưng do không biết bơi nên cả hai cùng chìm xuống nước.

Anh trai của L. là Võ Phúc H. (4 tuổi) chạy về gọi mẹ và bà nội đến ứng cứu. Nghe người thân hô hoán, một người đàn ông gần đó nhảy xuống đưa được 2 cháu lên bờ, song cả hai đều không qua khỏi.