Châu Âu thiệt hại 43 tỷ EUR vì nắng nóng, hạn hán và lũ lụt

PHƯƠNG NAM |

Các hiện tượng khí hậu cực đoan như nắng nóng, hạn hán và lũ lụt trong mùa hè 2025 đã gây thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 43 tỷ EUR (tương đương 50,5 tỷ USD) cho Liên minh châu Âu (EU), theo kênh Euronews dẫn báo cáo từ Đại học Mannheim (Đức).

Nghiên cứu cho thấy thiệt hại chưa dừng lại, mà có thể tiếp tục gia tăng và dự kiến đạt tới 126 tỷ EUR (148 tỷ USD) vào năm 2029. Trong đó, hạn hán được đánh giá là tác nhân gây thiệt hại nặng nề nhất với 29 tỷ EUR (34,1 tỷ USD), chủ yếu ảnh hưởng khu vực Nam Âu.

Các đợt nắng nóng mùa hè gây thiệt hại khoảng 6,8 tỷ EUR (7,9 tỷ USD), trong khi lũ lụt khiến EU tổn thất thêm 6,5 tỷ EUR (7,6 tỷ USD).

Một số quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất gồm: Tây Ban Nha: ước thiệt hại 12,2 tỷ EUR (14,3 tỷ USD); Italy: khoảng 11,9 tỷ EUR (14 tỷ USD); Pháp: dự kiến tổn thất 10,1 tỷ EUR (11,8 tỷ USD) do hai đợt nắng nóng và hạn hán kéo dài trong mùa hè.

Ngoài tổn thất kinh tế, nghiên cứu cũng nhấn mạnh tác động nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng. Chỉ trong tháng 6 và 7 vừa qua, hơn 2.300 người thiệt mạng do nắng nóng tại 12 thành phố ở châu Âu.

Các chuyên gia lưu ý rằng thiệt hại thực tế còn vượt xa số liệu ghi nhận từ các công ty bảo hiểm, đồng thời cảnh báo về xu hướng gia tăng thiệt hại do biến đổi khí hậu nếu không có hành động ứng phó hiệu quả từ các chính phủ.

