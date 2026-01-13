Theo bài báo trên trang web của hãng thông tấn Mỹ, kế hoạch triển khai quân đội đến Ukraine của Keir Starmer (Thủ tướng Vương quốc Anh) và Emmanuel Macron (Tổng thống Pháp) sẽ phơi bày điểm yếu của châu Âu.

Tờ báo này cũng lưu ý rằng, Nga sẽ không bị đe dọa bởi quân đội nước ngoài mà thậm chí, đội quân này mới là phía cảm thấy bị đe dọa.

Tờ báo chỉ ra, ông Starmer và ông Macron hứa sẽ gửi tới 15.000 quân đến Ukraine nếu đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Trước đó, quân đội Anh đã đề nghị gửi 10.000 quân như một phần của liên minh gồm 64.000 quân, nhưng đã phải rút lại ý định sau khi nhận ra rằng việc luân chuyển lực lượng sẽ cần tới 30.000 quân.

Tác giả bài báo lưu ý rằng, trong bối cảnh Quân đội Anh còn đang gặp khó khăn trong việc triển khai 900 binh sĩ đến Estonia thì kế hoạch đưa tới 10 nghìn binh sĩ đến Ukraine là điều không tưởng.

“Sáng kiến của Pháp và Anh sẽ nâng cao tinh thần của Ukraine, nhưng khó có thể gây ấn tượng với ông Putin (Tổng thống Nga) nếu không có sự đảm bảo từ Không quân Mỹ, nhưng với điều kiện trước hết là Moscow phải đồng ý ngừng bắn” - bài báo nhấn mạnh.

Phân tích các tuyên bố công khai của các chính trị gia châu Âu về vấn đề triển khai quân đội đến Ukraine, hãng tin lưu ý rằng, nhiều người đã hoàn toàn bác bỏ bước đi này, trong khi những người khác lại tỏ ra hết sức thận trọng về vấn đề này, chỉ có số ít là nhiệt tình ủng hộ.

Tác giả bài viết kết luận rằng, số lượng binh lính ít ỏi được Anh và Pháp cam kết, trong khi một cường quốc NATO châu Âu là Đức đang tỏ ra hết sức thận trọng. Chính điều đó đã cho thấy điểm yếu của châu Âu là sự thiếu thống nhất trong những quyết định hệ trọng, đặc biệt là trong cuộc đối đầu với Nga ở Ukraine.

Trước đó, giới chức lãnh đạo Moscow đã nhiều lần tuyên bố sẽ không dung thứ cho sự hiện diện của quân đội nước ngoài hay căn cứ quân sự nước ngoài tại Ukraine.

Theo các quan chức Nga, nếu các nước như Anh, Pháp, Đức vẫn giữ ý định triển khai quân tới Ukraine mà không được sự đồng ý của Moscow, quân nhân phương Tây sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Lực lượng Vũ trang Nga.