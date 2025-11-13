Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. (Ảnh: Reuters)

Ông Rubio đã tham dự cuộc họp của các ngoại trưởng G7 tại khu vực Niagara của Canada. Trong đó, các cuộc đàm phán tập trung vào xung đột ở Ukraine và Dải Gaza, nhưng một số quốc gia có mặt đã bày tỏ lo ngại về các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào những tàu thuyền mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho là đang chở ma túy.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot phát biểu khi bắt đầu cuộc họp, rằng các đợt không kích này "vi phạm luật pháp quốc tế" và gây lo ngại cho các vùng lãnh thổ của Pháp trong khu vực.

Cho đến nay, quân đội Mỹ đã thực hiện ít nhất 19 cuộc không kích nhằm vào các tàu nghi ngờ chở ma túy ở vùng Caribe và ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương của Mỹ Latinh, khiến ít nhất 76 người thiệt mạng.

Phát biểu với các phóng viên trước khi rời Canada, Ngoại trưởng Mỹ Rubio cho biết không ai nêu vấn đề này với ông trong cuộc họp G7. Tuy nhiên, ông bảo vệ việc nhắm mục tiêu vào những băng đảng ma túy và cho biết ma túy cũng được vận chuyển qua Venezuela đến châu Âu, vì vậy Mỹ nên được cảm ơn.

"Tôi không nghĩ rằng Liên minh châu Âu có quyền quyết định luật pháp quốc tế", ông Rubio nói. "Họ chắc chắn không có quyền quyết định cách Mỹ bảo vệ an ninh quốc gia của mình”.

Khi được hỏi về báo cáo của CNN , rằng Anh đã tạm dừng chia sẻ thông tin tình báo về buôn bán ma túy do lo ngại về các cuộc tấn công của Mỹ, ông Rubio gọi đây là "tin giả", và cho biết Mỹ có mối quan hệ đối tác rất chặt chẽ với Anh.

Tăng cường áp lực lên Mátxcơva

Tại cuộc họp G7, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha đã thúc giục các đồng minh giúp Kiev tăng cường năng lực tên lửa tầm xa và củng cố ngành năng lượng khi Ukraine bước vào mùa đông.

"Điều họ muốn là phần còn lại của Donetsk. Và rõ ràng Ukraine sẽ không đồng ý với điều đó", ông Rubio nói, đồng thời cho biết Washington đã kết luận rằng Nga hiện không quan tâm đến việc theo đuổi hòa bình.

Các bộ trưởng G7 đã ra tuyên bố chung cuối cùng, trong đó nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và nói rằng "chúng tôi đang gia tăng chi phí kinh tế cho Nga, đồng thời xem xét các biện pháp nhằm vào các quốc gia và thực thể đang giúp tài trợ cho các nỗ lực của Nga".

Ngoại trưởng Sybiha của Ukraine, sau cuộc gặp với các ngoại trưởng G7, đã ca ngợi Washington về các lệnh trừng phạt năng lượng mới áp đặt lên công ty dầu mỏ của Nga vào tháng trước.

"Chúng ta cần tiếp tục gia tăng thiệt hại cho Nga, buộc Nga phải chấm dứt giao tranh“, ông viết trên mạng xã hội X.