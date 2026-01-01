Tiêm kích F-16 của Romania tại Căn cứ Không quân Borcea.

Hãng RIA dẫn lời chuyên gia Mỹ: "Chính phủ các nước châu Âu thật tệ hại. Họ không nắm bắt thực tế và nghĩ rằng mình có sức mạnh quân sự. Họ không có. Họ chỉ là những quốc gia yếu đuối.

Nếu họ nghĩ rằng họ có thể đảm bảo an ninh cho Ukraine, thì toàn bộ khái niệm về đảm bảo an ninh có nghĩa là nếu Nga tấn công, họ sẽ đáp trả - họ sẽ đến và chiến đấu về phía Ukraine. Điều đó sẽ không xảy ra".

Theo ông Johnson, các chính trị gia châu Âu đang tự lừa dối mình khi dựa vào sức mạnh quân sự và công nghiệp của đất nước họ.

"Châu Âu sẵn sàng tiến xa đến mức nào trong việc tự sản xuất vũ khí trên lãnh thổ của mình, độc lập với Mỹ? Bạn nghĩ điều đó có khả thi không? Mọi người đều hy vọng Đức sẽ cứu vãn tình hình.

Hãy yêu cầu Đức bắt đầu sản xuất những vũ khí này. Vấn đề là Đức đang trong quá trình phi công nghiệp hóa, và các nhà máy đang đóng cửa", nhà phân tích nhấn mạnh.

Nhận định của chuyên gia Johnson được đưa ra đúng lúc các nước châu Âu đã xây dựng kế hoạch gửi quân đến Ukraine như một phần của cái gọi là "liên minh các nước sẵn sàng". Hiện các kế hoạch về hình thức đảm bảo an ninh cho Ukraine đã được hoàn tất.

Theo nguồn tin, những vũ khí này được các chuyên gia quân sự từ Anh và Pháp phát triển với sự hợp tác của Brussels. Các quốc gia châu Âu được cho là có thể gửi từ 10.000 đến 15.000 binh sĩ đến Ukraine trong vòng sáu tháng kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực.

Bài báo cũng nêu rõ rằng Paris và London sẵn sàng tham gia vào sứ mệnh như vậy ngay cả khi không có sự ủy quyền của Liên Hợp Quốc hay Liên minh châu Âu, chỉ cần nhận được lời mời chính thức từ Kiev.

Hơn nữa, các quốc gia giáp biên giới với Ukraine cũng sẽ có thể giám sát lệnh ngừng bắn từ trên không và trên biển. Và Thổ Nhĩ Kỳ được giao vai trò chủ chốt trong khía cạnh này của kế hoạch.

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nhấn mạnh rằng Moscow sẽ không bao giờ, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chấp thuận việc triển khai quân đội NATO tại Ukraine, kể cả khi đó là binh lính từ cái gọi là "liên minh tự nguyện".

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố rằng bất kỳ kịch bản nào liên quan đến việc triển khai quân đội các nước thành viên NATO tại Ukraine đều hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với Moscow và có nguy cơ dẫn đến leo thang căng thẳng nghiêm trọng.

Trong những năm gần đây, Nga đã ghi nhận hoạt động chưa từng có tiền lệ của NATO dọc theo biên giới phía tây của mình. Liên minh này đang mở rộng các sáng kiến và gọi đây là hành động răn đe sự xâm lược.

Moscow đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về việc khối này tăng cường lực lượng ở châu Âu. Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố sẵn sàng đối thoại với NATO, nhưng trên cơ sở bình đẳng, và cho rằng phương Tây phải từ bỏ chính sách quân sự hóa lục địa.