Châu Âu phản đối ý tưởng của Tổng thống Nga Putin

Minh Hạnh
|

Các chính phủ châu Âu ngày 11/5 bác bỏ đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin, rằng cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder có thể đại diện cho châu Âu trong các cuộc đàm phán tiềm năng trong tương lai với Mátxcơva về an ninh của lục địa.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Tass)

Trước đó hôm 9/5, Tổng thống Putin cho biết, ông tin rằng xung đột ở Ukraine sắp kết thúc, và ông sẵn sàng đàm phán các thỏa thuận an ninh mới cho châu Âu, với cựu Thủ tướng Đức Schroeder là đối tác được ông ưu tiên.

Tuy nhiên, các bộ trưởng ngoại giao Liên minh châu Âu, khi đến dự cuộc họp tại Brussels, đã bày tỏ sự hoài nghi rằng Nga đã sẵn sàng chấm dứt xung đột và đàm phán một cách chân thành về hòa bình và an ninh cho châu Âu.

Các bộ trưởng phản đối bất kỳ vai trò nào của ông Schroeder, người từng làm việc cho các công ty nhà nước Nga và vun đắp mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Nga Putin.

“Lý do vì sao Tổng thống Putin muốn ông Schroeder làm trung gian rất rõ ràng. Trên thực tế, ông ấy sẽ ngồi ở cả hai phía của bàn đàm phán”, quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - bà Kaja Kallas - nói với các phóng viên. "Nếu chúng ta trao quyền để Nga bổ nhiệm một nhà đàm phán thay mặt chúng ta, điều đó sẽ không khôn ngoan lắm”.

Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng phụ trách vấn đề châu Âu của Đức Gunther Krichbaum cho biết, ông Schroeder - người từng là thủ tướng từ năm 1998 đến năm 2005 - không thể trở thành một "người trung gian trung thực".

“Ông ấy đang và chắc chắn đã chịu ảnh hưởng rất lớn từ ông Putin. Tình bạn thân thiết là hợp pháp, nhưng ông ấy sẽ không thể được coi là một nhà trung gian hòa giải công bằng”, Bộ trưởng Krichbaum nói.

EU đã theo đuổi chính sách cô lập Nga kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát năm 2022. EU đã áp đặt các biện pháp trừng phạt và có rất ít liên hệ chính trị - ngoại giao cấp cao với Nga.

Nhưng trong bối cảnh các cuộc đàm phán do Mỹ dẫn đầu nhằm chấm dứt xung đột đạt được rất ít tiến triển, một số quan chức châu Âu đã kêu gọi EU xem xét các cuộc thảo luận trực tiếp với Mátxcơva, có thể do một đặc phái viên dẫn đầu.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha cho biết, EU có thể tham gia các cuộc đàm phán "bổ sung" cho các cuộc đàm phán do Mỹ dẫn đầu, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tuần trước cho biết, ông đang nói chuyện với các nhà lãnh đạo EU khác "để tự tổ chức và xác định những gì chúng ta cần" để đàm phán với Nga vào "thời điểm thích hợp”.

Bộ trưởng Ngoại giao Áo Beate Meinl-Reisinger cho rằng, đã đến lúc EU cần tích cực tham gia hơn vào các cuộc đàm phán với Nga và đề cử một nhóm đàm phán.

"Nhưng chúng ta sẽ quyết định điều đó, không phải Nga”, bà nói.

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cận cảnh hiện trường tan hoang sau vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội

Kinh hoàng khoảnh khắc xe máy treo lơ lửng trên cột đèn giao thông sau va chạm với ô tô

Bất ngờ về hình hài của sân vận động 60.000 chỗ chuẩn quốc tế tại Hưng Yên dần lộ diện

Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

Danh tính người đàn ông đầu trần, "ngông nghênh" chở chó đội mũ bảo hiểm

