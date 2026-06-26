Châu Âu khởi động cuộc điều tra đối với Chủ tịch EC về điều gì?

Ngày 24/6, Thanh tra viên châu Âu Teresa Anjinho cho biết, bà đã khởi động cuộc điều tra đối với Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen.

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen.

Theo báo Berliner Zeitung, Thanh tra viên châu Âu Teresa Anjinho đã khởi động cuộc điều tra đối với Chủ tịch EC Ursula von der Leyen về một cuộc trò chuyện bí mật liên quan đến Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.

Tuần trước, bà Anjinho đã thông báo cho EC về cuộc điều tra.

Bà Anjinho đang xem xét liệu EC có vi phạm các quy tắc minh bạch khi từ chối cấp quyền truy cập vào thư từ, tin nhắn trao đổi (như nhóm trò chuyện kín của các nhà lãnh đạo) sau khi tổ chức Follow the Money (FTM) của Hà Lan khiếu nại.

EC biện minh cho việc từ chối của mình bằng cách khẳng định, việc công bố dữ liệu trò chuyện có thể "làm phức tạp thêm quan hệ quốc tế của Liên minh châu Âu (EU) và các quốc gia thành viên với các nước thứ ba".

"Tôi đã quyết định tiến hành điều tra các hành động của EC liên quan đến yêu cầu của người nộp đơn theo quy định của EU về quyền tiếp cận tài liệu công khai", bà Anjiinho nói.

Thanh tra viên châu Âu dự kiến sẽ gặp gỡ các đại diện của EC vào giữa tháng 7/2026.