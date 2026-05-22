HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Châu Âu đang đối mặt với ‘cơn sóng thần năng lượng’?

Hải Yến
|

Châu Âu được cho là đang đối mặt với một “cơn sóng thần năng lượng” khi giá dầu thô và khí đốt tăng vọt do cuộc chiến Mỹ - Israel chống Iran.

Ông Kirill Dmitriev.

Ông Kirill Dmitriev, đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đưa ra nhận định trên sau hàng loạt “cơn địa chấn chính trị”. Ông cho rằng các cú sốc năng lượng do cuộc chiến Mỹ - Israel chống Iran đã khiến nguồn cung khu vực thêm bất ổn.

Từ cuối tháng 2, khi chiến dịch quân sự Mỹ - Israel bắt đầu, giá dầu thô toàn cầu đã tăng khoảng 50%, kéo theo giá nhiên liệu bán lẻ và khí đốt bán buôn lên mức cao kỷ lục. Tình hình này càng làm trầm trọng thêm khủng hoảng năng lượng tại châu Âu, vốn đã giảm mạnh nhập khẩu từ Nga từ khi xung đột Ukraine leo thang năm 2022.

Trên mạng xã hội X, ông Dmitriev phản hồi một nhà báo Thụy Điển khi người này gọi sự trỗi dậy của đảng cực hữu AfD tại Đức là một “cơn địa chấn chính trị”. Ông nhấn mạnh: “Sẽ còn nhiều điều xảy ra khi sóng thần năng lượng sắp ập vào EU/UK.”

Trong những năm gần đây, các đảng truyền thống tại châu Âu liên tục mất vị thế trước các liên minh cực hữu hoặc trung hữu, phản ánh sự bất ổn chính trị song hành với khủng hoảng năng lượng.

Khủng hoảng liên quan Iran đã buộc Anh cấp phép tạm thời nhập khẩu dầu diesel và nhiên liệu máy bay có nguồn gốc Nga nhằm ổn định thị trường. Quyết định này được đưa ra hôm 20/5, sau khi Mỹ cũng mở rộng miễn trừ trừng phạt cho một số giao dịch dầu Nga bằng đường biển.

Tuyến đường qua eo biển Hormuz - nơi vận chuyển khoảng 20% dầu và LNG toàn cầu đang bị gián đoạn, khiến thị trường thêm căng thẳng.

Một số quan chức EU kêu gọi khôi phục quan hệ năng lượng với Nga để đối phó khủng hoảng. Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu (EC) khẳng định sẽ không quay lại nhập khẩu năng lượng Nga, đồng thời tiếp tục lộ trình loại bỏ hoàn toàn nhiên liệu hóa thạch từ Nga trước năm 2027.

Trước đó, ông Dmitriev từng dự báo EU sẽ “không tránh khỏi việc phải cầu xin” khí đốt Nga khi giá năng lượng tiếp tục leo thang. Ông cũng nhấn mạnh châu Âu hiện là khách hàng “xếp cuối” trong danh sách ưu tiên của Nga, khi nước này mở rộng hợp tác năng lượng với các quốc gia khác.

Theo RT
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

00:47
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

01:23
Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

00:38
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại