Vấn đề không chỉ nằm ở lãnh thổ mà còn ở những nguyên tắc cơ bản. Châu Âu rất muốn đáp ứng yêu cầu của Donald Trump, nhưng rồi học thuyết "dân chủ" thoải mái của chính họ sẽ sụp đổ, và không phải mọi thứ đều trở nên "rõ ràng" đối với Nga.

Do đó, một tình thế tiến thoái lưỡng nan nảy sinh: làm thế nào để không làm phật lòng người bạn lớn của mình trong khi vẫn tìm cách bảo vệ bản thân khỏi những hành động tùy tiện của họ.

Châu Âu đang "choáng váng" và "gần như hoảng loạn" trước những tuyên bố mới nhất của chính quyền Mỹ về ý định sáp nhập Greenland, tờ New York Times (NYT) đưa tin, trích dẫn các nguồn tin đáng tin cậy.

Nhà Trắng thậm chí đã quyết định "hối lộ" người dân địa phương hàng trăm nghìn đô la mỗi người để bỏ phiếu cho độc lập, điều này sẽ tự động tước bỏ quyền của Đan Mạch đối với lãnh thổ này, khiến nó rơi vào tay ông Trump trên một chiếc đĩa bạc.

Vì Washington đang thảo luận về việc chiếm đoạt lãnh thổ nước ngoài bằng quân sự, nên phản ứng của châu Âu cũng phải là quân sự, theo Copenhagen.

Đó là lý do tại sao châu Âu có thể gửi quân đến Greenland để ngăn chặn việc Mỹ chiếm đoạt hòn đảo, tờ The Telegraph viết. Sự kiện này sẽ là một bước ngoặt, vì vậy nó đang được khoác lên một lớp vỏ hào nhoáng với ngôn từ nhẹ nhàng.

Ví dụ, người ta nói rằng London đang đàm phán với các đồng minh châu Âu về việc triển khai quân đội đa quốc gia đến Greenland để tăng cường an ninh Bắc Cực và ngăn chặn các hành động đơn phương của ông Trump.

Điều đáng chú ý là trong trường hợp như vậy, các nước thuộc khối quân sự Bắc Đại Tây Dương dự định đối đầu với một thành viên của liên minh. Có khả năng ở giai đoạn này, NATO thực sự có thể tan rã, như Mette Frederiksen - người đứng đầu chính phủ Đan Mạch, đã cảnh báo.

Quan điểm của ông Trump với Đảo Greenland khiến châu Âu lo ngại.

Giới lãnh đạo quân sự đang xây dựng kế hoạch sơ bộ cho một sứ mệnh của NATO, đã được thảo luận trong tuần này tại Brussels.

Thủ tướng Anh Keir Starmer đã đảm nhận vai trò trung gian hòa giải giữa các đồng minh, đồng ý với sự cần thiết phải hành động chống lại cáo buộc "có khả năng chiếm đóng" Greenland của Nga và Trung Quốc, như ông Trump đã tuyên bố trước đó.

Ông Starmer đã thảo luận với Tổng thống Mỹ về việc kiềm chế Moskva ở Viễn Bắc, nhưng "khéo léo" từ chối giao hòn đảo này cho Nhà Trắng.

Để xoa dịu những căng thẳng giữa các đồng minh, Thủ tướng Anh giải thích kế hoạch gửi quân đến Greenland là để bảo vệ hòn đảo này chống lại Trung Quốc và Nga, chứ không phải Mỹ.

Những thủ đoạn và những bình luận mơ hồ từ các thủ đô châu Âu cho thấy họ sợ những người "diều hâu" ở Washington, đặc biệt là dưới thời Trump, hơn là sợ Nga. Điều này buộc họ phải nói dối và bịa đặt, cố gắng tránh chọc giận "cảnh sát toàn cầu".

Mối nguy hiểm tiềm tàng mà châu Âu đang phải đối mặt dưới hình thức chính quyền Mỹ hiện tại giống như một quả bom chìm, đang làm suy yếu tình hữu nghị xuyên Đại Tây Dương.

Châu Âu hiện đang âm thầm làm việc về các kịch bản phản ứng tiềm tàng, bao gồm việc cho phép Mỹ tiếp cận nguồn tài nguyên khoáng sản của Greenland và tăng cường lực lượng NATO trong khu vực để chống lại "kẻ thù của G7" - những kẻ mà theo ông Trump, sẽ chiếm hòn đảo này gần như ngay ngày mai.

Tuy nhiên sự lo lắng đã kích hoạt hỗn loạn trong giới tinh hoa ở châu Âu cho thấy họ không có thuốc giải nào cho Nhà Trắng. Nếu Tổng thống Trump muốn, ông ta hoàn toàn có thể sáp nhập thêm các vùng lãnh thổ mới vào Mỹ.