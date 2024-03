Châu Âu cất công săn mua hàng trăm tấn 'vàng trên cây' của Việt Nam: Tăng nhập khẩu hơn 1.000%, giá trong nước liên tục lập đỉnh

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 2/2024 Việt Nam xuất khẩu 13.450 tấn hạt tiêu, tương đương 54,5 triệu USD, giảm 23% về lượng, giảm 22% về kim ngạch so với tháng trước. Tính chung 2 tháng, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt 30.914 tấn, trị giá 124,3 triệu USD, giảm 23,5% về lượng và giảm 2,1% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngược chiều sản lượng và kim ngạch, giá xuất khẩu trung bình tháng 2/2024 đạt 4.021 USD/tháng, tăng mạnh 28% so với cùng kỳ năm 2023. Có thể thấy, giá xuất khẩu hạt tiêu liên tục tăng cao và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Những ngày này, giá tiêu tại thị trường nội địa cũng tiếp tục tăng. Giá tiêu đen tại các tỉnh Tây Nguyên đang dao động ở mức 93.500 – 95.500 đồng/kg, tăng 15 – 16% so với cuối năm 2023 và tăng 45 – 47% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, giá tiêu trong nước hiện đang ở mức cao nhất kể từ năm 2017 đến nay. Do giá tiêu tăng cao nên người nông dân cũng có tâm lý giữ hàng chờ giá cao hơn.

Xét về thị trường, Mỹ là thị trường xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm, đạt 8.735 tấn, tương đương 36,5 triệu USD, chiếm tỷ trọng 28,3%. Đứng sau lần lượt là Ấn Độ và Đức, đều chứng kiến sản lượng và kim ngạch tăng trưởng.

Trong khi đó, xuất khẩu sang Trung Quốc trong 2 tháng đã giảm mạnh xuống chỉ còn 816 tấn từ mức 10.209 tấn của cùng kỳ năm 2023. Thị trường này cũng rơi xuống vị trí thứ 10 về nhập khẩu tiêu Việt Nam với thị phần chiếm 2,6% so với 25,3% của cùng kỳ.

Đáng chú ý, nhu cầu hạt tiêu tại nhiều thị trường châu Âu hồi phục và tăng trưởng mạnh mẽ, trong đó có Italia.

Cụ thể, trong tháng 2, Việt Nam xuất sang Italia 193 tấn, tương đương 769 nghìn USD, tăng mạnh 1.187% về lượng và tăng 1.241% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023, chiếm tỷ trọng 1,1% trong tổng sản lượng xuất khẩu. Giá xuất khẩu bình quân đạt 4.085 USD/tấn, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo thông tin từ Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), Việt Nam cung cấp khoảng 50% sản lượng hồ tiêu và 60% thị phần toàn cầu. Đồng thời, Việt Nam còn là nhà xuất khẩu số 1 thế giới hơn 20 năm qua. Hiện cả nước có 100.000 nông dân trồng tiêu, 200 doanh nghiệp xuất khẩu và 35 nhà máy tiêu.



VPSA dự báo sản lượng hồ tiêu năm nay của Việt Nam giảm 10% xuống 170.000 tấn so với năm ngoái, mức thấp nhất trong vòng 5 năm gần đây. Trong khi nguồn cung từ các nước Indonesia, Brazil, Malaysia, Campuchia không bù đắp đủ cho lượng giảm xuất khẩu của Việt Nam sẽ đẩy giá hạt tiêu tăng nóng ngay từ đầu vụ.

Dù giá tăng cao nhưng nhiều doanh nghiệp xuất khẩu lại đang gặp gánh nặng về chi phí. Đặc biệt, các doanh nghiệp phải chịu ảnh hưởng lớn từ giá cước vận tải tăng do căng thẳng khu vực Biển Đỏ leo thang, nhất là tuyến đường sang EU - nơi tiêu thụ 20% lượng tiêu của Việt Nam.