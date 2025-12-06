Tạp chí Der Spiegel của Đức đã công bố biên bản cuộc họp kín qua điện thoại của các chính trị gia cấp cao châu Âu, trong đó họ cáo buộc Washington gian dối liên quan đến Ukraine. Những người tham dự bày tỏ lo ngại về khả năng "thông đồng" giữa Mỹ và Nga, điều này có thể làm suy yếu sự thống nhất của phương Tây.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã trực tiếp cảnh báo về nguy cơ: Hoa Kỳ có thể phản bội Ukraine. Ông Macron cho biết phía Mỹ đang đàm phán mà bỏ qua lợi ích của các đồng minh châu Âu.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz còn đi xa hơn khi cáo buộc các nhà đàm phán Mỹ thao túng. Ông tuyên bố họ đang chơi trò với Kyiv và châu Âu, đặt ra câu hỏi về độ tin cậy của Washington với tư cách là một đối tác.

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb gợi ý rằng Nhà Trắng đang liên lạc đồng thời với các nhà lãnh đạo Nga. Đề xuất này làm dấy lên nghi ngờ về những thỏa thuận ngầm có thể khiến châu Âu gặp bất lợi.

Mâu thuẫn giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu đang ngày càng lớn.

Quan điểm trên được các nhà lãnh đạo châu Âu đưa ra sau bản kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ, được so sánh như việc Washington đã trở thành sứ giả của Nga, họ chỉ đơn giản mang yêu sách của Moskva về và buộc Ukraine phải tuân theo.

Trong khi đó ở chiều ngược lại, Tổng thống Donald Trump cũng cáo buộc các chính trị gia châu Âu đang duy trì sức mạnh cho Nga bằng cách tiếp tục mua khối lượng lớn dầu mỏ và nguyên liệu thô khác, khiến bộ máy chiến tranh của Moskva có cơ hội vận hành trơn tru.