Châu Âu căng mình hòa giải giữa lúc Nga-Ukraine xung đột về giải pháp hòa bình

Nga khẳng định có cơ sở để lạc quan một cách thận trọng về triển vọng của tiến trình hòa bình. Theo điện Kremlin, dù Tổng thống Vladimir Putin đã lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ về nguyên tắc đề xuất ngừng bắn 30 ngày do Mỹ đưa ra cho xung đột Nga-Ukraine, song trên thực tế lập trường của Nga vẫn rất cứng rắn. Tổng thống Putin cho rằng, thỏa thuận ngừng bắn phải đi kèm với các điều kiện cụ thể, trong đó có điều kiện Ucraina đồng ý từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO và từ bỏ một số vùng lãnh thổ.

Trong vai trò như nhà “môi giới hòa bình”, thay vì chính sách đối đầu căng thẳng với Nga của người tiền nhiệm Joe Biden, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách hâm nóng quan hệ với Nga, thúc đẩy đối thoại để thu hẹp bất đồng, tháo gỡ rào cản nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, cả Ukraine và châu Âu có vẻ như không thấy hài lòng và lo ngại sẽ bị gạt bên lề tiến trình tìm kiếm thỏa thuận hòa bình cho Ukraine khi không có đại diện tham dự đàm phán.

Ông Zelensky. Ảnh: Getty

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm qua lên tiếng chỉ trích Tổng thống Putin đang đặt ra nhiều điều kiện tiên quyết để trì hoãn lệnh ngừng bắn. Ông Zelensky đồng thời kêu gọi các đồng minh phương Tây của Ukraine đưa ra "lập trường rõ ràng" về các đảm bảo an ninh, bao gồm cả khả năng triển khai lực lượng quân đội nước ngoài trên lãnh thổ Ukraine với sự hỗ trợ của Mỹ: "Các lệnh trừng phạt đối với Nga không những cần phải được duy trì mà còn phải liên tục được tăng cường. Thứ hai, chúng ta phải xác định rõ ràng lập trường về các đảm bảo an ninh. An ninh là chìa khóa để tạo nên hòa bình đáng tin cậy và lâu dài. Chúng ta cần tiếp tục làm việc về thành lập nền tảng cho lực lượng vũ trang tương lai của châu Âu. Châu Âu cần kho vũ khí riêng và khả năng sản xuất vũ khí tiên tiến nhất. Hãy làm điều đó càng sớm càng tốt. Ngoài ra, tôi yêu cầu các bạn đừng quên tăng cường phòng không ở cả Ukraine và trong tương lai ở các quốc gia của các bạn".

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến ngày hôm 14/3 cùng các đồng minh châu Âu, tập trung vào kế hoạch đảm bảo an ninh cho Ukraine sau lệnh ngừng bắn, Thủ tướng Anh Keir Starmer - người chủ trì hội nghị, nhấn mạnh việc củng cố sức mạnh cho Ukraine, bảo vệ thỏa thuận ngừng bắn và duy trì áp lực với Nga. Thủ tướng Anh tuyên bố sẽ có "các kế hoạch thực tế" về cách quân đội phương Tây có thể hỗ trợ Ukraine. Cũng theo ông Starmer, các nhà lãnh đạo quân sự sẽ họp tại London - Anh vào ngày 20/3 nhằm "đưa ra các kế hoạch mạnh mẽ và vững chắc để ủng hộ một thỏa thuận hòa bình và bảo đảm an ninh tương lai của Ukraine".

"Chúng tôi - các quốc gia châu Âu và các đồng minh phương Tây - đã nhất trí sẽ tiếp tục gia tăng áp lực lên Nga, duy trì viện trợ quân sự cho Ukraine và tiếp tục thắt chặt các hạn chế đối với nền kinh tế Nga để buộc ông Putin phải ngồi vào bàn đàm phán. Tổng thống Trump đã đưa ra cho ông Putin con đường tiến tới một nền hòa bình lâu dài. Bây giờ chúng ta phải biến điều này thành hiện thực. Vì vậy, đây là thời điểm để tiếp tục hướng tới kết quả mà chúng ta muốn thấy để chấm dứt tình trạng giết chóc. Một nền hòa bình công bằng và lâu dài ở Ukraine và an ninh lâu dài cho tất cả chúng ta", ông Starmer nói.

Dù các nước châu Âu đang tích cực tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine, song giữa các nước này vẫn đang tồn tại những khác biệt quan điểm đáng kể về cách tiếp cận. Hiện tại, việc đảm bảo an ninh dài hạn cho Ukraine sẽ là một thách thức lớn, đặc biệt khi các bên vẫn có những định nghĩa khác nhau về khái niệm "hòa bình" và "an ninh".