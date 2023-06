ChaTraMue - Chuỗi trà sữa "cứ đến Thái Lan là phải uống" đã đổ bộ TP.HCM: Vừa khai trương đã thông báo đóng sớm vì quá tải đơn, giới hạn khách mua không quá 8 ly

Ngày 9/6, thương hiệu trà sữa ChaTraMue đã chính thức khai trương cửa hàng đầu tiên tại thị trường Việt Nam. Tọa lạc tại trung tâm quận 1, TP.HCM, cửa hàng ChaTraMue nổi bật với thiết kế màu trắng đơn giản và logo của thương hiệu ngay trước mặt tiền.

Đây là thương hiệu trà sữa được nhiều người ví "cứ đi Thái là phải uống", với hệ thống các cửa hàng phủ khắp ga tàu, trung tâm thương mại, đường phố tại Thái Lan.

Thương hiệu trà ChaTraMue được thành lập vào năm 1945 tại Thái Lan bởi ông Tan Passakornnatee. Ban đầu, ChaTraMue chỉ là một cửa hàng nhỏ bán trà và cà phê tại khu vực Chinatown của Bangkok. ChaTraMue sau đó đã phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh trà trên toàn quốc, có đồi chè và nhà máy sản xuất tại Thái Lan.

Hiện ChaTraMue có 105 cửa hàng tại Thái Lan, đồng thời đã mở rộng sang các thị trường trong khu vực như Trung Quốc, HongKong, Hàn quốc, Singapore, Malaysia,... với khoảng 43 cửa hàng.

Ngay buổi sáng khai trương tại TP.HCM, cửa hàng ChaTraMue đã thu hút nhiều khách hàng đến xếp hàng mua. Các món trà sữa có giá khoảng 40.000-55.000 đồng/ly. Cửa hàng tại TP.HCM không chỉ bán các cốc trà sữa mà còn cung cấp những gói trà để người tiêu dùng có thể pha tại nhà.

Đến đầu giờ chiều ngày 9/6, thương hiệu này đã thông báo đóng cửa sớm từ 16h do số lượng đơn hàng vượt ngoài dự kiến. Đồng thời, cửa hàng giới hạn mỗi khách hàng không mua quá 8 ly/đơn hàng.

Bất chấp nền kinh tế gặp nhiều thách thức, thị trường F&B thời gian qua vẫn diễn biến khá sôi động với sự mở rộng của một số thương hiệu nổi tiếng trong nước như Katinat Saigon Kafe, Cheese Coffee, GodMother,... Bên cạnh đó, một số trend đồ uống giá phải chăng cũng nổi lên như cà phê muối, trà mãng cầu.

Theo ghi nhận của iPOS.vn, số lượng cửa hàng F&B mở mới tăng trưởng hơn 50% so với cùng kỳ 2022. "Dù mức tiêu dùng có giảm đôi chút do ảnh hưởng của kinh tế vĩ mô, song nhu cầu của người tiêu dùng vẫn còn đó. Trong bối cảnh ấy, phân khúc có mức giá phải chăng sẽ lên ngôi. Đó là lý do, chuỗi trà sữa Mixue đã gây sốt trong thời gian vừa qua. Theo tôi, các sản phẩm trà sữa đồng giá 25.000 đồng/ly, kem 10.000 đồng/chiếc sẽ tiếp tục gây sốt trong ít nhất ba tháng hè sắp tới. Ngoài ra, một số đồ uống thời gian gần đây cũng có định giá thấp hơn khá nhiều, như trà mãng cầu trung bình chỉ từ 20.000 đồng/ly, cá biệt như món cà phê muối chỉ từ 15.000 đồng/ly", ông Vũ Thanh Hùng - CEO iPOS.vn chia sẻ trong một bài phỏng vấn.