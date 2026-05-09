HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

ChatGPT tự báo người thân nếu bạn gặp khó khăn

Max
|

Tính năng Trusted Contact cho phép người dùng trưởng thành chỉ định sẵn một người làm liên hệ khẩn cấp, cảnh báo được gửi qua email hoặc tin nhắn nhưng không tiết lộ nội dung cuộc trò chuyện.

OpenAI vừa công bố tính năng mới mang tên Trusted Contact dành cho ChatGPT, cho phép người dùng trưởng thành chỉ định một người thân hoặc bạn bè làm đầu mối liên lạc khẩn cấp ngay trong tài khoản của mình.

Khi ChatGPT phát hiện cuộc trò chuyện có dấu hiệu liên quan đến tự làm hại bản thân, hệ thống sẽ khuyến khích người dùng chủ động liên hệ với người đó. Đồng thời, OpenAI cũng tự động gửi cảnh báo đến người được chỉ định, đề nghị họ hỏi thăm người dùng. Thông báo được thiết kế ngắn gọn và không bao gồm nội dung chi tiết của cuộc trò chuyện nhằm bảo vệ quyền riêng tư. Cảnh báo có thể đến qua email, tin nhắn văn bản hoặc thông báo trong ứng dụng.

Quy trình xử lý tình huống nhạy cảm

ChatGPT giờ báo người thân nếu phát hiện bạn có nguy cơ tự làm hại - Ảnh 1.

Hiện tại, OpenAI kết hợp hệ thống tự động và đội ngũ kiểm duyệt con người để xử lý các tình huống có thể gây hại. Khi hệ thống phát hiện dấu hiệu liên quan đến ý định tự tử, thông tin sẽ được chuyển đến một đội an toàn của công ty để xem xét trực tiếp. OpenAI cho biết mục tiêu là xem xét các thông báo dạng này trong vòng dưới một giờ. Chỉ khi đội ngũ đánh giá tình huống có nguy cơ nghiêm trọng, cảnh báo đến người liên hệ tin cậy mới được kích hoạt.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh OpenAI đang đối mặt với hàng loạt vụ kiện từ gia đình của những người đã tự tử sau khi trò chuyện với ChatGPT. Một số gia đình cáo buộc chatbot đã khuyến khích người thân của họ tự làm hại bản thân, thậm chí hỗ trợ lên kế hoạch thực hiện.

Tiếp nối các biện pháp bảo vệ trước đó

ChatGPT giờ báo người thân nếu phát hiện bạn có nguy cơ tự làm hại - Ảnh 2.

Tính năng mới tiếp nối các biện pháp bảo vệ mà OpenAI đã triển khai hồi tháng 9 năm ngoái, khi công ty cho phép phụ huynh giám sát tài khoản của con cái vị thành niên và nhận cảnh báo khi hệ thống nhận thấy trẻ đang đối mặt với nguy cơ an toàn nghiêm trọng. Từ trước đó, ChatGPT cũng đã có tính năng tự động nhắc nhở người dùng tìm kiếm hỗ trợ từ chuyên gia sức khỏe khi cuộc trò chuyện liên quan đến chủ đề tự làm hại bản thân.

Tuy nhiên, Trusted Contact là tính năng hoàn toàn tùy chọn, người dùng có thể chọn không kích hoạt. Một hạn chế đáng lưu ý là ngay cả khi tính năng đã được bật, người dùng vẫn có thể lập thêm nhiều tài khoản ChatGPT khác và tình huống tương tự cũng xảy ra với các biện pháp kiểm soát dành cho phụ huynh, đều là tùy chọn, không bắt buộc.

"Trusted Contact là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của OpenAI nhằm xây dựng các hệ thống AI hỗ trợ mọi người trong những khoảnh khắc khó khăn", công ty cho biết trong thông cáo. OpenAI cũng cam kết tiếp tục phối hợp với các chuyên gia y tế, nhà nghiên cứu và nhà hoạch định chính sách để cải thiện cách AI phản hồi khi người dùng đang trải qua giai đoạn khủng hoảng tâm lý.

Tags

ai

ChatGPT

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

01:35
Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

01:26
Hé lộ diện mạo công trình 29.600 tỷ đồng ở TP giàu nhất Việt Nam, là nơi 8.000 cán bộ làm việc

Hé lộ diện mạo công trình 29.600 tỷ đồng ở TP giàu nhất Việt Nam, là nơi 8.000 cán bộ làm việc

01:22
Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

00:48
Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

01:23
Số phận cặp đôi robot 750 tấn sau khi hoàn thành 'sứ mệnh' ở siêu dự án 35.000 tỷ đồng của Hà Nội

Số phận cặp đôi robot 750 tấn sau khi hoàn thành 'sứ mệnh' ở siêu dự án 35.000 tỷ đồng của Hà Nội

01:31
“Quái thú” Xiaomi YU7 GT ra mắt: SUV điện gần 1.000 mã lực, chạy 705km/sạc

“Quái thú” Xiaomi YU7 GT ra mắt: SUV điện gần 1.000 mã lực, chạy 705km/sạc

01:14
Vụ sự cố flyboard lao xuống nước: Mức giá mỗi lượt chơi là bao nhiêu?

Vụ sự cố flyboard lao xuống nước: Mức giá mỗi lượt chơi là bao nhiêu?

00:51
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại