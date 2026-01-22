ChatGPT trả lời đúng 97% số câu hỏi trong kỳ thi đại học, nhưng 3% sai sót đã tiết lộ điều đáng chú ý, có thể thay đổi tương lai nhân loại!

AI này thậm chí đạt điểm tuyệt đối ở 9/15 môn, cho thấy khả năng xử lý kiến thức, suy luận logic và ghi nhớ dữ liệu đã tiệm cận, thậm chí vượt qua mặt bằng thí sinh trung bình.

Nhưng điều khiến giới giáo dục, công nghệ và hoạch định chính sách đặc biệt quan tâm không nằm ở 97% câu trả lời đúng, mà nằm ở 3% còn lại - những câu hỏi mà AI làm sai.

Kỳ thi đại học thống nhất của Nhật Bản được thiết kế để kiểm tra năng lực nền tảng của học sinh sau 12 năm giáo dục phổ thông, trải dài từ toán học, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội cho đến ngôn ngữ. Việc một mô hình AI có thể xử lý trơn tru phần lớn nội dung này cho thấy:

AI đã thành thạo kiến thức chuẩn hóa, có cấu trúc rõ ràng

Khả năng suy luận logic và liên môn đã tiến bộ vượt bậc

AI có thể trở thành công cụ hỗ trợ học tập, ôn luyện và cá nhân hóa giáo dục với hiệu quả cao

Ở góc độ kỹ thuật, đây là một bước tiến lớn. Ở góc độ xã hội, nó đặt ra một câu hỏi không nhỏ: Nếu AI có thể vượt qua kỳ thi đại học, vậy kỳ thi này đang đo lường điều gì?

3% sai sót: nơi con người vẫn khác AI

Điều đáng chú ý là những câu hỏi ChatGPT trả lời sai không hoàn toàn ngẫu nhiên. Chúng thường rơi vào các dạng:

Câu hỏi ngôn ngữ phức tạp, đòi hỏi hiểu ngữ cảnh, hàm ý hoặc sắc thái văn hóa; Bài toán cần diễn giải mơ hồ, nhiều cách hiểu, buộc người làm bài phải “đọc giữa các dòng”; Câu hỏi yêu cầu lập luận giá trị, lựa chọn phương án “phù hợp nhất” chứ không chỉ “đúng - sai”.

Nói cách khác, 3% sai sót ấy không phản ánh sự thiếu kiến thức, mà phản ánh giới hạn trong cách AI hiểu thế giới. ChatGPT xử lý rất tốt “những gì đã được định nghĩa”, nhưng vẫn lúng túng trước những gì chưa thể chuẩn hóa hoàn toàn bằng dữ liệu.

Kết quả này buộc giáo dục phải đối diện một thực tế:﻿ Nếu một cỗ máy có thể đạt điểm gần như tuyệt đối trong các bài thi tiêu chuẩn, thì giá trị cốt lõi của giáo dục không thể chỉ nằm ở điểm số.

3% sai sót của AI gợi mở một hướng nhìn khác: những năng lực mà con người cần được trang bị trong tương lai không chỉ là ghi nhớ hay giải bài tập, mà là: Tư duy phản biện; Khả năng đặt câu hỏi mới, không có sẵn đáp án; Hiểu biết bối cảnh xã hội, đạo đức, văn hóa; Sáng tạo và đưa ra quyết định trong điều kiện không chắc chắn. Đó chính là những “vùng xám” mà AI vẫn chưa làm tốt – và cũng là nơi con người cần được giáo dục nhiều hơn.

ChatGPT đạt 97% số câu trả lời đúng không phải là dấu chấm hết cho giáo dục truyền thống, mà là một lời cảnh tỉnh. Khi máy móc đã làm rất tốt phần “học để thi”, con người không thể tiếp tục dạy và học theo cách cũ.

Và có lẽ, giá trị lớn nhất của thử nghiệm này không nằm ở 97% thành công, mà nằm ở 3% thất bại – nơi nhắc nhở rằng giáo dục tương lai phải tập trung vào những gì không thể dễ dàng bị sao chép, mô phỏng hay tự động hóa.