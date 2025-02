ChatGPT khuyên lao động phổ thông 6 điều khi mất việc

Công nhân nói riêng và lao động phổ thông nói chung khi mất việc có thể tìm việc ở nhiều đơn vị khác nhau, tùy vào kỹ năng, kinh nghiệm và mong muốn của họ.

Dưới đây là một số gợi ý của ChatGPT:

1. Tìm việc tại các công ty cùng ngành

Nếu công nhân đã có kinh nghiệm làm việc trong một lĩnh vực cụ thể (dệt may, điện tử, cơ khí, thực phẩm...), nên ưu tiên tìm việc ở những công ty cùng ngành. Bởi vì:

- Không cần đào tạo lại nhiều. Dễ dàng thích nghi với công việc mới.

- Có thể nhận được mức lương tương đương hoặc cao hơn nếu có tay nghề tốt.

- Nhiều công ty cùng ngành luôn có nhu cầu tuyển dụng, đặc biệt là trong các khu công nghiệp lớn.

Cách tìm việc: Truy cập website tuyển dụng, trang web/fanpage của các đơn vị nói trên. Đến trực tiếp khu công nghiệp hỏi thông tin tại phòng tuyển dụng của các công ty. Nhờ bạn bè, đồng nghiệp giới thiệu.

Ví dụ cụ thể:

- Công nhân may bị mất việc có thể xin vào các công ty may mặc khác như TNG, May 10, Việt Tiến...

- Công nhân lắp ráp điện tử có thể tìm việc tại các công ty như Samsung, LG, Foxconn...

2. Tìm việc tại doanh nghiệp mới thành lập hoặc mở rộng

Các công ty mới mở xưởng hoặc đang mở rộng sản xuất thường có nhu cầu tuyển lao động lớn với mức lương cạnh tranh.

Cách tìm việc: Theo dõi thông tin từ các khu công nghiệp, khu chế xuất. Tìm kiếm trên mạng xã hội, nhóm Facebook việc làm (Cẩn thận xác minh thông tin để tránh bị lừa đảo). Hỏi thông tin từ bạn bè hoặc trung tâm giới thiệu việc làm.

Ví dụ cụ thể: Một công ty Nhật Bản mới đầu tư vào khu công nghiệp Bắc Ninh có thể cần hàng trăm công nhân lắp ráp. Các hãng sản xuất xe điện đang mở rộng nhà máy ở Việt Nam, tuyển nhiều lao động phổ thông.

3. Làm công việc thời vụ, tạm thời

Nếu chưa tìm được việc làm chính thức, công nhân có thể tạm thời nhận việc làm thời vụ để duy trì thu nhập.

Các công việc phổ biến: Đóng gói, kiểm hàng tại các kho hàng của Lazada, Shopee, Tiki... Nhân viên siêu thị: Xếp hàng, thu ngân, giao hàng tại Bách Hóa Xanh, Winmart... Bốc xếp hàng hóa tại cảng, kho bãi, công ty vận tải. Làm công nhân xây dựng (phụ hồ, thợ phụ). Lái xe, giao hàng: Chạy xe công nghệ (Grab, Be, Gojek), giao hàng (Ahamove, Lalamove).

Ưu điểm: Không cần kinh nghiệm. Có thể đi làm ngay, linh hoạt thời gian.

Nhược điểm: Công việc không ổn định. Lương có thể thấp hơn so với công việc cố định.

Công nghệ trí tuệ nhân tạo với sự thông minh vượt trội đã đưa ra những lời khuyên rất hữu ích cho người lao động

4. Chuyển hướng sang ngành có nhu cầu cao

Một số ngành nghề đang có nhu cầu lao động cao mà công nhân có thể chuyển sang làm ngay:

- Ngành xây dựng

Việc làm phổ biến: Thợ phụ, thợ hồ, lắp đặt nội thất.

Mức lương: 300.000 - 600.000 đồng/ngày.

Yêu cầu: Sức khỏe tốt, chịu khó.

- Ngành logistics - kho vận

Việc làm phổ biến: Nhân viên kho, soạn hàng, bốc xếp, điều phối vận chuyển.

Mức lương: 7 - 12 triệu đồng/tháng.

Yêu cầu: Siêng năng, có thể làm ca đêm.

- Ngành dịch vụ - thương mại

Việc làm phổ biến: Nhân viên bán hàng, phục vụ nhà hàng, thu ngân.

Mức lương: 5 - 10 triệu đồng/tháng + thưởng.

Yêu cầu: Giao tiếp tốt, thái độ tích cực.

- Ngành vận tải - giao hàng

Việc làm phổ biến: Chạy xe công nghệ, giao hàng nhanh.

Mức lương: 10 - 20 triệu đồng/tháng (tùy số đơn).

Yêu cầu: Có bằng lái xe, điện thoại thông minh.

5. Học thêm kỹ năng mới để chuyển nghề

Nếu công nhân muốn có công việc ổn định hơn, họ có thể tham gia các khóa học ngắn hạn để nâng cao kỹ năng.

Các khóa học phù hợp:

Học sửa xe, điện lạnh, điện dân dụng.

Học nghề hàn, cơ khí, chế tạo máy.

Học may công nghiệp, làm tóc, trang điểm.

Học lái xe ô tô, nâng cấp bằng lái lên xe tải, xe khách.

Cách học:

Đăng ký học nghề tại các trung tâm đào tạo nghề.

Xin học việc tại các xưởng sửa chữa, tiệm cắt tóc.

Học online miễn phí trên YouTube, Udemy...

6. Tự kinh doanh hoặc làm nghề tự do

Nếu có một chút vốn hoặc kỹ năng đặc biệt, công nhân có thể tự làm chủ, kinh doanh nhỏ để kiếm sống.

Các hướng đi khả thi:

Bán hàng online: Quần áo, giày dép, đồ ăn vặt...

Mở tiệm sửa xe, cắt tóc, may gia công.

Làm nghề tự do: Thợ sơn, sửa điện nước, shipper tự do.

Nuôi gà, trồng rau sạch, kinh doanh nhỏ tại nhà.

Ưu điểm: Không phụ thuộc vào công ty. Nếu làm tốt, thu nhập có thể cao hơn đi làm công nhân.

Nhược điểm: Cần vốn ban đầu. Rủi ro nếu chưa có kinh nghiệm kinh doanh.