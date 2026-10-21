Chắt nội Tưởng Giới Thạch cầu viện “chị đại” Quốc dân đảng: Đài Bắc thành chiến tuyến tranh cử sống còn

Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến cuộc bầu cử địa phương tại Đài Loan (Trung Quốc).

Chắt nội Tưởng Giới Thạch tích cực tranh cử

Ban tranh cử của Thị trưởng Đài Bắc Tưởng Vạn An, chắt nội của Tưởng Giới Thạch, sẽ chính thức thành lập vào ngày 26 tháng này.

Chiều 19/10, ông Tưởng Vạn An chính thức tuyên bố mời Thị trưởng Đài Trung Lư Tú Yến làm Chủ nhiệm Ủy ban Ban tranh cử. Trong khi đó, 5 thành viên như La Trí Cường và Từ Xảo Tâm đảm nhiệm các vị trí Phó chủ nhiệm và Tổng thư ký chiến dịch tranh cử.

Theo Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc), màn "chị em liên thủ" lần này đã thu hút sự chú ý đáng kể trên chính trường Đài Loan.

Theo bài viết đăng ngày 18/10 của báo Liên Hợp (Đài Loan), cuộc đua giành ghế Thị trưởng Đài Bắc đang bước vào giai đoạn cạnh tranh quyết liệt, và ông Tưởng Vạn An cũng tích cực đẩy mạnh chiến dịch tranh cử trong thời gian gần đây.

Một nhân vật thuộc Quốc dân đảng tại Đài Bắc tham gia hỗ trợ tranh cử tiết lộ rằng Thị trưởng Đài Trung Lư Tú Yến đã đồng ý đảm nhiệm chức Chủ nhiệm Ban tranh cử của ông Tưởng Vạn An.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 18/10, bà Lư Tú Yến lần đầu xác nhận thông tin này. Bà cho biết hai bên đã thảo luận trong một thời gian và chính thức chốt quyết định cách đó 3 ngày. Bà nói: "Tôi thực sự đã nhận lời đảm nhiệm chức Chủ nhiệm Ban tranh cử của ông ấy".

Chắt nội Tưởng Giới Thạch vận động tranh cử tại Đài Loan, Trung Quốc. Ảnh: UDN

Một nhân vật thuộc Quốc dân đảng phân tích rằng, khi lần đầu tranh cử Thị trưởng Đài Bắc cách đây 4 năm, ông Tưởng Vạn An không thành lập chức vụ Chủ nhiệm Ban tranh cử.

Việc lần này phá lệ, mời bà Lư Tú Yến đảm nhiệm vị trí trên cho thấy ông rất coi trọng nhân vật được xem là "gà mái đầu đàn mạnh nhất" của Quốc dân đảng – cách gọi những chính trị gia có sức ảnh hưởng, khả năng quy tụ và hỗ trợ các ứng viên khác trong đảng.

Người này cho biết, thời gian gần đây, ông Tưởng Vạn An đang đối mặt với thách thức khi tỷ lệ ủng hộ từ nhóm cử tri trung dung trong các cuộc thăm dò có dấu hiệu suy giảm.

Trong khi đó, suốt 8 năm qua, bà Lư Tú Yến xây dựng hình ảnh "thị trưởng người mẹ" ôn hòa, vững vàng. Sức hút của bà đối với cử tri trung dung được kỳ vọng sẽ giúp ông Tưởng Vạn An củng cố nền tảng ủng hộ, mở rộng số phiếu và bù đắp những khoảng trống trong lực lượng cử tri.

Một nghị sĩ Đài Bắc nhận định, bà Lư Tú Yến hiện đã có danh tiếng và sức ảnh hưởng trên toàn Đài Loan. Việc hai người cùng xuất hiện trong chiến dịch tranh cử thực sự là màn "chị em kết hợp, sức mạnh cộng hưởng".

Một số nhà phân tích khác cho rằng Chủ nhiệm Ban tranh cử không phải người trực tiếp điều hành các công việc bầu cử. Những nhiệm vụ quan trọng và việc hoạch định chiến lược thực tế vẫn do Tổng thư ký chiến dịch đảm trách. Thông thường, vị trí Chủ nhiệm sẽ được giao cho một nhân vật có uy tín, địa vị cao và đủ sức thuyết phục mọi người, nhằm củng cố niềm tin, đồng thời phát huy ảnh hưởng xã hội và truyền thông.

Theo trang tin Liên Hợp (Đài Loan) ngày 18/10, ông Tưởng Vạn An cho biết: "Đội ngũ Đài Bắc từ trước đến nay luôn hoạt động theo phương thức tác chiến tập thể".

Quốc dân đảng dốc toàn lực

Truyền thông Đài Loan cũng nhìn lại mối quan hệ thân thiết giữa ông Tưởng Vạn An và bà Lư Tú Yến.

Bốn năm trước, trong chiến dịch tranh cử của ông Tưởng Vạn An, cuộc đua diễn ra giữa ba ứng viên. Ông từng bị nghi ngờ triển khai chiến dịch quá chậm. Khi đó, bà Lư Tú Yến đã đặc biệt lên phía Bắc để công khai ủng hộ, giúp ông vững tin vào nhịp độ tranh cử của mình. Cuối cùng, ông giành chiến thắng.

Trang tin Liên Hợp nhận định, việc bà Lư Tú Yến đảm nhiệm vị trí Chủ nhiệm Ban tranh cử lần này có tác dụng tạo chỗ dựa và củng cố thế trận cho ông Tưởng Vạn An.

Trước đó, bà cũng nhận lời làm Chủ nhiệm Ban tranh cử cho ông Giang Khải Thần, ứng viên Thị trưởng Đài Trung của Quốc dân đảng. Như vậy, bà trở thành nhân vật đồng thời giữ chức Chủ nhiệm Ban tranh cử cho hai ứng viên thị trưởng tại Đài Bắc và Đài Trung, tức "hai ghế chủ nhiệm".

Ngoài việc giúp Quốc dân đảng củng cố lực lượng và mở rộng sự ủng hộ tại Đài Bắc, động thái này còn được kỳ vọng có thể đẩy nhanh tiến trình chính trị của bà Lư Tú Yến hướng tới một vị trí cao hơn vào năm 2028.

Đối với Quốc dân đảng, Đài Bắc là tuyến phòng thủ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử thị trưởng Đài Bắc nhưng với cách biệt không đủ thuyết phục, kết quả này có thể ảnh hưởng đến khí thế của toàn phe trên khắp Đài Loan, khiến mục tiêu trở lại nắm quyền sau đó trở nên khó khăn hơn.



