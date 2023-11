Chất lượng cao, giá giảm, 'hạt ngọc quý' của Việt Nam được Trung Quốc liên tục đổ tiền mua: xuất khẩu tăng hơn 200%, Việt Nam nắm giữ sản lượng đứng đầu thế giới

Theo thống kê bộ sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA), tháng 10/2023 Việt Nam xuất khẩu được 19.193 tấn hồ tiêu các loại, với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 72,7 triệu USD. So với tháng 9/2023, lượng hồ tiêu xuất khẩu tăng 15,4%, kim ngạch tăng 17,3%.

Giá xuất khẩu bình quân tiêu đen trong tháng 10/2023 đạt 3.664 USD/tấn, tiêu trắng đạt 5.211 USD/tấn, giảm 0,7% đối với tiêu đen và tăng 1,1% đối với tiêu trắng so với tháng 9/2023.

Trong tháng 10/2023, thị trường Hoa Kỳ chiếm 26,9% lượng xuất khẩu của hồ tiêu Việt Nam đạt 5.169 tấn và tăng 34,5% so với tháng trước. Tiếp theo thị trường Trung Quốc đạt 1.738 tấn, giảm 21,9% so với tháng trước; thị trường Ấn Độ đạt 1.300 tấn, tăng 31% so với tháng trước…

Tính đến hết tháng 10/2023, Việt Nam xuất khẩu được 223.578 tấn hồ tiêu các loại, trong đó tiêu đen đạt 200.571 tấn, tiêu trắng đạt 23.007 tấn. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 750,8 triệu USD, trong đó tiêu đen đạt 640,2 triệu USD, tiêu trắng đạt 110,6 triệu USD.

So với cùng kỳ năm ngoái lượng xuất khẩu hồ tiêu tăng 14,6%, tuy nhiên kim ngạch xuất khẩu lại giảm 11,7%. Giá xuất khẩu bình quân tiêu đen 10 tháng năm 2023 đạt 3.553 USD/tấn, tiêu trắng đạt 5.082 USD/tấn, so với cùng kỳ năm trước, giá xuất khẩu tiêu đen giảm 17,6% đối với tiêu đen và 15,6% đối với tiêu trắng.

10 tháng đầu năm 2023, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất của Việt Nam đạt 57.723 tấn, chiếm 25,8% thị phần và tăng 265,3% so cùng kỳ, tuy nhiên lượng nhập khẩu những tháng gần đây của Trung Quốc đang có chiều hướng giảm sau khi đã mua đủ lượng hàng từ 2 quý đầu năm.

Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu hồ tiêu lớn thứ 2 của Việt Nam đạt 42.600 tấn, chiếm 19,1% thị phần và so cùng kỳ giảm 6,3%.

Khu vực châu Âu chiếm tỷ trọng 19% thị phần xuất khẩu và giảm 4,8% so cùng kỳ, trong đó, Đức giảm 7,4% đạt 7.754 tấn, Hà Lan giảm 4,7% đạt 6.582 tấn, Nga giảm 8,1% đạt 4.662 tấn, Anh giảm 8,1% đạt 4.077 tấn.

Xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường Ấn Độ đạt 10.538 tấn, giảm 8,5% so với cùng kỳ; thị trường UAE đạt 10.025 tấn, giảm 29,8% so với cùng kỳ.

Xuất khẩu hồ tiêu sang Hàn Quốc, Nhật Bản, Pakistan cũng giảm trong khi xuất khẩu sang Philippines, Thái Lan, Iran, Saudi Arab lại tăng so với cùng kỳ. 2 thị trường Thổ Nhĩ Kỳ và Pháp ghi nhận xuất khẩu tăng mạnh 69,7% và 31,1% lần lượt đạt 3.900 tấn và 3.097 tấn.

Nedspice là doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất 10 tháng đạt 15.462 tấn, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2022. Tiếp theo là một số doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu trong Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam bao gồm: Olam Việt Nam đạt 15.326 tấn; Trân Châu đạt 14.144 tấn; Phúc Sinh đạt 12.720 tấn và Haprosimex JSC đạt 9.015 tấn.

Mặc dù Ấn Độ là quê hương của hạt tiêu nhưng Việt Nam mới là quốc gia sản xuất và xuất khẩu lớn nhất thế giới.

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam cho biết, giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 7 giao dịch tiêu ở Việt Nam sôi động vì vừa kết thúc vụ thu hoạch, tiêu còn mới. Tuy nhiên, đến quý III và IV, khách hàng sẽ tìm đến các nước như Brazil và Indonesia để mua vì đây là thời điểm thu hoạch hồ tiêu của hai nước này.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, hiện lượng tồn kho hồ tiêu thực tế trong dân không còn nhiều, phần lớn chỉ còn trong đại lý và một số nhà đầu cơ. Trong khi đó, một số doanh nghiệp chế biến cũng đã có đủ lượng hàng để chế biến cuối năm nên vẫn chưa thực sự cần phải mua vào thời điểm này.

Trong dài hạn, nguồn cung tiêu của Việt Nam được dự báo sẽ thiếu hụt do sự cạnh tranh khốc liệt của những loại cây trồng khác như sầu riêng, chanh leo.