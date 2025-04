Ngày 20-4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Nghệ An cho biết đang tiếp tục điều tra vụ án vi phạm an toàn thực phẩm đối với 4 cơ sở sản xuất giá đỗ ủ hóa chất (chất 6-Benzylaminopurine).

Trước đó, ngày 18-4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 đối tượng gồm: Lưu Mạnh Hưởng (SN 1993), Lưu Văn Trung (SN 1997, cùng trú tại xã Trực Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định); Trần Khắc Duy (SN 1990) và Nguyễn Văn Hướng (SN 1998, cùng trú tại phường Vinh Tân, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Tiến hành kiểm tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu đã phát hiện, thu giữ gần 2.000 lu chứa giá đỗ các loại, có tổng khối lượng khoảng 25 tấn giá đỗ; 25 lít dung dịch hóa chất "nước kẹo" (tên khoa học là chất 6-Benzylaminopurine (6-BAP)) nguyên chất và 150 lít dung dịch đã pha chế để phục vụ việc sản xuất giá đỗ cùng một số tang vật liên quan khác.

Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan công an xác định để giá đỗ to, mập, ngắn rễ và đẹp mắt hơn, bán thu lợi nhuận cao hơn, từ năm 2024 đến thời điểm bị bắt, các đối tượng đã sản xuất và bán ra thị trường 3.500 tấn giá đỗ thành phẩm có sử dụng "nước kẹo" ngâm, tưới giá đỗ.

Các lu đựng giá đỗ tại cơ sở sản xuất của các đối tượng. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan chức năng, hóa chất 6-Benzylaminopurine mà các đối tượng sử dụng tưới vào các lu giá đỗ trong quá trình sản xuất không thuộc danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm và danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. Đây là chất kích thích tăng trưởng tế bào, nếu con người tiếp xúc hoặc ăn phải sẽ gây ra nhiều tác hại nghiêm trọng như: ngộ độc cấp tính, rối loạn tiêu hóa (gây tổn thương thực quản, niêm mạc dạ dày và dẫn đến buồn nôn), ảnh hưởng hô hấp (gây khó thở, tổn thương phổi, viêm phổi, làm tăng nặng các bệnh về phổi, phế quản, thậm chí xơ phổi)…

Chất cấm các đối tượng dùng để ngâm giá đỗ rất độc hại. Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan công an, bước đầu 4 đối tượng khai nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. Theo đó, để rút ngắn thời gian sinh trưởng và kéo dài thời gian bảo quản, giúp sản lượng giá đỗ cao hơn thông thường (giá đỗ to, mập, ngắn rễ và đẹp mắt hơn), thu lợi nhuận cao hơn, các đối tượng này đã sử dụng "nước kẹo" là chất 6-Benzylaminopurine (6-BAP) để tưới vào các lu giá đỗ trong quá trình sản xuất.

Từ năm 2024 đến nay, các đối tượng đã sử dụng "nước kẹo" để sản xuất giá đỗ, bán ra thị trường với tổng khối lượng hơn 3.500 tấn giá đỗ thành phẩm. Trung bình mỗi ngày, mỗi cơ sở sản xuất khoảng 3-5 tấn giá đỗ, sau đó bán cho các tiểu thương tại các chợ đầu mối trên địa bàn Nghệ An và các tỉnh phụ cận với giá 10.000-15.000 đồng/1 kg.

Các đối tượng khai nhận mỗi ngày bán từ 3-5 tấn giá đỗ có ngâm hóa chất cho các chợ đầu mối. Ảnh: Công an cung cấp

Các đối tượng thừa nhận việc sử dụng hóa chất 6-Benzyl aminopurine để sản xuất giá đỗ là sai, vi phạm pháp luật, nhưng vì lợi nhuận nên vẫn tiếp tục sử dụng hóa chất nêu trên để sản xuất giá đỗ. Số hóa chất trên được các đối tượng đặt mua từ một người đàn ông (không rõ lai lịch, địa chỉ) thông qua mạng xã hội.

Hiện, chuyên án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.