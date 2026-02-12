“Chấp” các đối thủ 2 trận, Nguyễn Xuân Son vẫn xếp top 1 giải Đông Nam Á

Trở lại sau chấn thương nặng, tiền đạo Nguyễn Xuân Son được CLB Nam Định sử dụng một cách vừa phải tại các trận đấu Cúp C1 Đông Nam Á 2025/26. Dù vậy, tiền đạo 28 tuổi vẫn cho thấy bản năng săn bàn cực tốt. Chỉ thi đấu 3/5 trận vòng bảng, Xuân Son đã ghi tới 7 bàn thắng và dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới.

Nguyễn Xuân Son sở hữu phong độ ghi bàn ấn tượng tại Cúp C1 Đông Nam Á 2025/26

Người xếp sau Xuân Son trong danh sách là tiền đạo Bergson của CLB Johor Darul Ta'zim (Malaysia) – 6 bàn. Ngoài cuộc so tài ở cấp CLB, 2 chân sút Xuân Son và Bergson có cơ hội chạm trán ở cấp ĐTQG. Bergson đang được làm thủ tục nhập tịch Malaysia và nhiều khả năng sẽ góp mặt trong trận đấu gặp tuyển Việt Nam vào này 31/3 tới.

BXH Cuộc đua Vua phá lưới Cúp C1 Đông Nam Á 2025/26

Vị trí thứ 3 thuộc về Hide Higashikawa (Tampines Rovers, Singapore) – 5 bàn. Tuy nhiên, trong khi cả Xuân Son và Bergson đều lọt vào bán kết và có thể nâng cao thành tích thì Hide Higashikawa cùng Tampines Rovers đã bị loại.

3 chân sút đồng hạng 4 là Bissoli (Buriram, Thái Lan), Patrick (Svay Rieng, Campuchia), Faisal Halim (Selangor, Malaysia) – cùng 4 bàn. Trong số này, Bissoli và Faisal Halim còn cơ hội nâng cao số bàn thắng.

Mùa giải năm ngoái, một chân sút khác đến từ V.League đã đứng đầu danh sách lập công tại Cúp C1 Đông Nam Á. Đó là Leo Artur của CLB CAHN với 6 bàn thắng.