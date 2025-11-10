"Chào em, vợ yêu xinh đẹp của anh" - Trọn vẹn lời thề nguyện của Viết Vương dành cho Đỗ Hà

Tối 9/11, trong tiệc cưới tại Hà Nội, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và TGĐ Sơn Hải Nguyễn Viết Vương tiếp tục “chiêu đãi” khách mời trực tiếp lẫn cư dân mạng ăn cưới online bằng những khoảnh khắc ngọt ngào. Đặc biệt nhất phải kể đến màn chia sẻ mà doanh nhân Quảng Trị dành cho vợ.

Theo đó, Viết Vương rất xúc động. Anh thừa nhận rằng dù đã ở bên Đỗ Hà từ lâu nhưng đứng trước cô trong ngày trọng đại vẫn không khỏi bồi hồi. Đồng thời nam doanh nhân hứa sẽ cùng vợ xây dựng mái ấm bền vững, gia đình hạnh phúc.

Nguyên văn lời nhắn gửi mà Viết Vương dành cho vợ:

“Chào em, vợ yêu xinh đẹp của anh. Vậy là chúng mình quen nhau cũng đã rất lâu rồi nhưng mà đến tận hôm nay, khi đứng trước em, cảm xúc của anh vẫn rất bồi hồi và xúc động. Em biết không, hạnh phúc đối với anh đơn giản chỉ là được ngắm nụ cười em mỗi ngày, được nắm tay em mình đi qua những ngày bình yên cũng như những ngày giông bão.

Anh hứa anh sẽ làm tất cả để hai đứa mình có một mái ấm bền vững, có một gia đình hạnh phúc. Và giống như hai con sông thơ mộng, sông Long Đại và sông Nhật Lệ, hai đứa mình khi đã hòa quyện vào nhau thì không thể nào tách rời và cùng đưa nhau ra biển lớn. Anh yêu em, vợ yêu của anh”.

Ngay sau khi được đăng tải lên MXH, những chia sẻ của TGĐ Sơn Hải khiến dân tình vừa thích thú vừa buồn cười. Có người nói đùa rằng nghe Viết Vương “Chào em” như đang họp ở công ty hoặc phỏng vấn nhân sự mới. Có người lại ấn tượng vì nhắn gửi gọn gàng nhưng vẫn xúc động.

“Trời ơi! Tui cười đau bụng”, “Ảnh chào giống trong cuộc họp”, “Ê nha! Mấy bà đừng cười mà ai đang cười nín ngay! Xin phép tui cười trước”, “Đang cảm động mà ảnh ‘Chào em’ cái tui cười thành tiếng luôn á trời”, “Chào em! Tui tưởng ổng đang phỏng vấn nhân sự mới không đó”, “Nghe câu ‘Chào em’ mà tui cười khùng luôn. Mong anh chị mãi hạnh phúc”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Ngoài ra, Viết Vương cũng thay mặt cả hai, gửi lời cảm ơn đến khách mời đã dự đám cưới và cảm ơn đặc biệt đến cha mẹ 2 bên: “Chúng con xin được lời cảm ơn chân thành nhất, sâu sắc nhất đến cha mẹ 2 bên. Cảm ơn cha mẹ đã sinh ra chúng con, nuôi nấng chúng con và dạy dỗ chúng con nên người. Cảm ơn cha mẹ đã dành cho chúng con những điều tốt đẹp nhất…

Chúng con hiểu được rằng mọi thành công, mọi hạnh phúc mà chúng con có được ngày hôm nay đều xuất phát từ tình yêu thương vô bờ bến và sự che chở của gia đình. Chúng con xin hứa sẽ sống thật tốt, sẽ xây dựng một mái ấm hạnh phúc để xứng đáng với những gì mà cha mẹ đã dành cho chúng con”.

Về phần mình, Đỗ Hà cũng nức nở khi nói với Viết Vương. Cô dâu cho biết mình đã viết vows rất nhiều nhưng trong khoảnh khắc này đã quyết định chỉ nói những lời tự đáy lòng, không đọc nữa.

“Em rất thích một câu của nhà thơ Xuân Diệu: ‘Làm sao sống được mà không yêu, Không nhớ, không thương một kẻ nào?’. Em không phải nhà thơ nhưng em biết ngày hôm nay em đang sống trọn vẹn nhất. Em đang đứng trong một khoảnh khắc ý nghĩa nhất, trước mặt người đàn ông em thương.

Tình yêu của chúng ta không bắt đầu từ những lời hứa hẹn mà xuất phát từ những điều hết sức bình dị, đó là bữa cơm em nấu cho anh. Em phát hiện ra anh và em đều rất thích ăn mặn, kiểu đồ miền Trung. Anh thích ăn cá kho, thích ăn thịt rang để rồi 2 đứa cùng nhau đi lên… cân và cùng nhau dành thời gian giảm cân đến 11h đêm trước ngày cưới. Từ tận đáy lòng, em yêu và trân trọng dáng vẻ 2 chúng ta cùng nhau cố gắng và sẻ chia những điều đơn giản trong cuộc sống…”

Phần còn lại, Đỗ Hà tiếp tục dành những lời ngọt ngào, kể về tình cảm của mình, khẳng định Viết Vương là bình yên mà mình muốn trở về. Cuối cùng, cô vừa khóc mếu vừa nói: "Em yêu anh, chồng yêu của em!".

